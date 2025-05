The Papandayan Hadirkan Promo Spesial Ulang Tahun

Iklan

Info Event - Di usianya yang ke-35, The Papandayan menegaskan eksistensinya sebagai hotel bintang lima yang tak hanya konsisten menjaga kualitas, tetapi juga terus berinovasi menyuguhkan pengalaman menginap dan bersantap yang tak terlupakan. Bertempat di jantung Kota Bandung, tepatnya di Jl. Gatot Subroto No. 83, The Papandayan mempersembahkan sejumlah promo spesial sebagai bentuk apresiasi kepada para tamu setia.

Mengangkat semangat “Exceptionally Unique”, The Papandayan merayakan ulang tahun ini bukan sekadar menandai usia, melainkan sebagai momen refleksi akan perjalanan panjang yang telah dilalui—penuh dinamika, inovasi, dan pelayanan prima. “Merayakan 35 tahun keberadaan The Papandayan bukan hanya tentang angka, tapi tentang komitmen kami dalam memberikan pelayanan yang hangat, kualitas yang konsisten, dan pengalaman menginap yang tak terlupakan,” ujar Bobby Renaldi, General Manager The Papandayan.

Hotel Anniversary Rate: Staycation Mewah, Harga Terjangkau

Salah satu promo utama yang ditawarkan adalah “Hotel Anniversary Rate”—sebuah penawaran spesial bagi para tamu yang ingin menikmati kenyamanan menginap di Classic Room dengan harga hanya Rp 950.000 net/kamar/malam. Paket ini sudah termasuk sarapan untuk dua orang di Pago Restaurant, yang dikenal menyajikan hidangan lokal dan internasional dalam suasana elegan dan hangat.

Promo ini hanya tersedia melalui situs resmi www.thepapandayan.com, dengan periode pemesanan hingga 31 Mei 2025, dan periode menginap yang berlaku hingga 30 September 2025. Ideal untuk liburan keluarga, staycation akhir pekan, atau kunjungan bisnis dengan sentuhan kemewahan khas The Papandayan.

Asian Food Market: Pesta Rasa dari Timur

Tak lengkap perayaan tanpa hidangan istimewa. Mulai Sabtu, 3 Mei 2025, The Papandayan memperkenalkan Asian Food Market, sebuah buffet tematik yang menjelajah kekayaan kuliner Asia. Berlokasi di Pago Restaurant, sajian ini berlangsung setiap Sabtu malam mulai pukul 17.00 hingga 22.00 WIB, menghadirkan hidangan otentik dari Thailand, Jepang, Cina, Vietnam, hingga Indonesia.

Para tamu akan dimanjakan dengan menu pilihan seperti Som Tam, Pad Thai, Japanese Beef Udon, Vietnamese Spring Roll, hingga deretan kuliner nusantara seperti Nasi Goreng Kampung, Bubur Manado, Cakwe, Bacang, dan Surabi. Lengkap dengan jajanan pasar, homemade gelato, dan ragam pastry manis sebagai penutup.

“Asian Food Market bukan sekadar buffet, tapi perayaan kekayaan rasa Asia yang kami kemas dalam suasana pasar malam yang hangat dan meriah,” ujar Bobby Renaldi.

Untuk peluncuran perdananya, tersedia promo spesial BUY 2 GET 3 selama bulan Mei 2025. Dengan harga buffet hanya Rp 250.000 net/orang, pengalaman bersantap ini menjadi penawaran yang sayang untuk dilewatkan. Tempat terbatas, sehingga reservasi lebih awal sangat dianjurkan.

The Papandayan sekali lagi membuktikan dirinya bukan hanya tempat menginap, tetapi juga destinasi kuliner dan gaya hidup di Bandung. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp di 0811 2232 393, ikuti akun Instagram @thepapandayan, atau kunjungi situs resmi www.thepapandayan.com. (*)