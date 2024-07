CORE 2024 Universitas Pembangunan Jaya Bahas Sinergi Urban dan Peran Artificial Intelligence untuk Masa Depan

Iklan

Info Event - Communication in The Future atau CORE telah menyelesaikan tahun keempat penyelenggaraannya dengan rangkaian acara mulai dari kuliah umum, education games, call for abstract, hingga seminar nasional. Acara yang berlangsung dari 22 Maret hingga 6 Juni 2024 ini diikuti oleh kurang lebih 1100 partisipan. CORE didukung oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Jaya (UPJ) dengan tema “Empowering Urban Synergy For Future Growth” dan tagline “Beyond Boundaries, Take The Opportunities,” yang menjadi wadah bagi akademisi, praktisi, serta mahasiswa dalam penerapan Ilmu Komunikasi dan Artificial Intelligence di masa depan.