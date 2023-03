Hallf Pati Unus dan Walking Drums Kembali Menghadirkan Iftar Under the Stars Selama Bulan Ramadhan

Info Event – Hallf Patiunus dan Walking Drums berkolaborasi dengan Akusara Production kembali membuat acara bertajuk Ramadhan Iftar Under the Stars 2023. Setelah tiga tahun absen menyelenggarakan event ini karena pandemi Covid-19, Walking Drums kembali menghadirkan acara berbuka puasa selama bulan Ramadhan. Acara ini menawarkan pengalaman berbuka puasa all you can eat buffet dengan menghadirkan konsep unik dan ambience yang menarik. Selain itu, para pengunjung juga dapat merasakan lebih dari 40 menu buka puasa dari berbagai negara yang berbeda setiap harinya.

Tahun ini Walking Drums mengangkat tema ‘Reunited in The Desert’ yang menjadi momen buka puasa bersama kerabat, rekan kerja, dan keluarga. Tema kali ini bermakna “Under the Stars will bring us together, Reunited in the Desert”, yang menggambarkan gurun dapat menginspirasi untuk merenungkan hubungan sesama manusia, bagaimana caranya manusia hidup, serta membawa pesan untuk bertahan hidup di tengah tantangan yang sulit.

Menariknya, dalam acara ini Walking Drums membawa pengunjung ke suasana padang pasir yang luar biasa dengan mengabadikan keindahan gurun yang dikelilingi oleh bukit pasir yang elegan. Tidak hanya menikmati hidangan lezat dalam suasana gurun pasir, pengunjung juga dapat menikmati berbagai aktivitas seperti photo corner, bazaar, talkshow, digital tausiyah, dan beragam kegiatan lainnya. Tahun ini Iftar Under the Stars mengadakan acara di dua lokasi, Hallf Pati Unus dan yang terbaru, Walking Drums by the Beach, Ancol yang menyajikan suasana restoran di pinggir pantai.

Acara Grand Opening Iftar Under the Stars 2023 diselenggarakan pada Senin, 27 Maret 2023. Acara ini juga mengundang 150 undangan dari influencers, perwakilan perusahaan, kerabat, hingga media partnership untuk buka puasa bersama, yang akan menghadirkan secara langsung suasana dengan konsep dekorasi yang telah dirangkai sedemikian rupa, serta menyajikan 40 jenis makanan dari berbagai daerah. (*)