Bukber Jelajah Nusantara di Ramadan 2025 di Hotel ibis Styles Jakarta Simatupang

Iklan

Info Event - Hotel ibis Styles Jakarta Simatupang mempersembahkan pengalaman berbuka puasa bertema Bukber Jelajah Nusantara selama bulan suci ramadan. Melalui sajian khas dari tujuh daerah di Indonesia, hotel ini mengajak para tamu menjelajahi kekayaan kuliner Nusantara dalam suasana kebersamaan.

General Manager Hotel ibis Styles Jakarta Simatupang, Galuh Wijayanti, mengatakan tema ini dihadirkan untuk merayakan keberagaman Indonesia melalui cita rasa kuliner. "Kami percaya bahwa kuliner adalah cara terbaik untuk merayakan keberagaman dan kebersamaan dalam bulan ramadan," ujarnya.

Baca juga: Pilihan Makanan Menu Buka Puasa untuk Memulihkan Energi

Beragam hidangan autentik dihadirkan untuk memperkaya pengalaman berbuka puasa, mulai dari Nasi Liwet khas Sunda, Rendang Padang, Gudeg Jogja, Bebek Betutu Bali, Ikan Cakalang Fufu Manado, hingga Mie Aceh. Tamu juga dapat menikmati Nasi Rames yang disajikan dalam konsep gubukan Warteg Simatupang.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Paket iftar ini ditawarkan dengan harga early bird Rp 200.000 nett per orang hingga 27 Februari 2025. Setelahnya, paket ini tersedia dengan harga Rp 288.000 nett per orang. ibis Styles Jakarta Simatupang juga menawarkan promo Buy 4 Get 5, sehingga tamu dapat berbuka puasa bersama keluarga dan sahabat dengan harga lebih hemat.

Terletak di Jalan Cilandak Tengah No. 23, hotel ini mudah dijangkau dari MRT Fatmawati, jalan tol, dan pusat perbelanjaan seperti Cilandak Town Square. ibis Styles Jakarta Simatupang merupakan bagian dari ALL - Accor Live Limitless, program loyalitas Accor yang memberikan akses ke berbagai layanan dan reward bagi para tamu. (*)