SUN Energy Dorong Green Jobs Lewat Pelatihan K3

Info Event - SUN Energy, pengembang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terkemuka di Indonesia, menyelenggarakan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi mahasiswa Universitas Indonesia. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan transisi energi bersih di masa depan.

Bertajuk Safety in Action Workshop, pelatihan ini diikuti puluhan mahasiswa yang tergabung dalam American Institute of Chemical Engineers (AIChE) UI. Kegiatan berlangsung pada 2 Juli 2025 di Sinarmas Land Plaza, Jakarta Pusat, dan difasilitasi oleh tim Health, Safety, and Environment (HSE) SUN Energy yang berpengalaman dalam proyek-proyek energi surya nasional.

Mahasiswa dilatih mengenali prosedur K3 melalui materi pertolongan pertama, simulasi keadaan darurat, ergonomi kerja, serta penggunaan alat pemadam api ringan (APAR). Selain itu, mereka juga mendapat wawasan langsung terkait budaya kerja aman di lapangan proyek PLTS.

"Transisi energi bukan hanya soal teknologi, tapi juga kesiapan SDM. Pelatihan ini bertujuan membentuk kesadaran K3 sejak dini," ujar Anggita Pradipta, Group Head of Marketing SUN Energy.

Pemerintah melalui RUPTL 2025–2034 menargetkan penciptaan 760.000 lapangan kerja di sektor energi baru terbarukan (EBT), dengan 91% di antaranya tergolong green jobs. Sektor energi surya sendiri diperkirakan menyerap sekitar 348.000 tenaga kerja, membuka peluang besar bagi mahasiswa yang siap bersaing.

Program pelatihan ini merupakan bagian dari SUN RISE (SUN Renewable Insight & Solar Expertise), inisiatif pilar sosial ESG SUN Energy. Selama tahun 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 700 peserta dari kalangan pelajar hingga profesional.

"Pelatihan ini membuka wawasan kami tentang dunia kerja di sektor energi surya dan pentingnya keselamatan," ujar Damian Raka, Presiden AIChE UI.

Dengan semangat edukasi dan keberlanjutan, SUN Energy terus mendorong partisipasi generasi muda dalam membangun ekosistem energi bersih menuju Indonesia nol emisi karbon pada 2060.