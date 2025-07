Aryaduta Menteng Jadi Tuan Rumah Hari Yoga Internasional

Iklan

Info Event - Suasana berbeda menyelimuti Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, pada Sabtu pagi, 21 Juni 2025. Lebih dari 180 peserta berkumpul dalam balutan semangat sehat untuk merayakan Hari Yoga Internasional ke-10 yang digelar oleh Kedutaan Besar India untuk Indonesia. Dengan tema Yoga for One Earth, One Health, acara ini menjadi ruang refleksi sekaligus ajakan untuk menerapkan gaya hidup seimbang di tengah padatnya ritme perkotaan.

Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, hadir langsung dalam perayaan ini. Ia ditemani Staf Ahli Menteri Komunikasi Publik, Mikha Tambayong, yang mewakili Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Ariotedjo. Dalam sambutannya, Mikha mengapresiasi upaya Pemerintah India dalam mempromosikan yoga di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. “Yoga bukan hanya warisan budaya, tapi juga jembatan spiritual dan diplomasi yang mempererat relasi antarbangsa,” ujarnya.

Sesi yoga dimulai dalam suasana hening dan tertib. Dipandu instruktur berpengalaman, peserta mengikuti rangkaian gerakan yang menenangkan dan menyegarkan tubuh. Kelas ini terbuka untuk semua level, menjadikannya inklusif dan ramah bagi pemula maupun praktisi berpengalaman.

Hotel Aryaduta Menteng tampil total mendukung acara ini. Dari lokasi yang bersih dan tertata rapi, pelayanan profesional, hingga suasana yang nyaman—semua memberi kontribusi besar terhadap keberhasilan acara. “Kolaborasi antara yoga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan keramahtamahan Aryaduta menciptakan pengalaman yang berkesan,” kata Fajar Sukarno, General Manager Hotel Aryaduta Menteng.

Setiap detail acara dirancang dengan saksama: sambutan hangat sejak pintu masuk, welcome drink Aryaduta Detox yang menyegarkan, yoga mat yang empuk, hingga fasilitas relaksasi setelah sesi usai. Para peserta pun merasa dihargai dan diperhatikan.

Tak hanya menjadi ajang olahraga, perayaan ini juga memancarkan pesan kuat tentang persahabatan dua negara dan pentingnya menjaga keseimbangan hidup. Di tengah hiruk pikuk Jakarta, pagi itu, Yoga menyatukan banyak orang dari beragam latar belakang dalam satu frekuensi: damai. (*)