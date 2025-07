Geng Jumbo Tampil di Semarak Kampung Seruni Trans Studio

Iklan

Info Event - Liburan sekolah kali ini makin seru dengan kehadiran Geng Jumbo di Semarak Pentas Kampung Seruni, sebuah pertunjukan spesial yang akan digelar di Trans Studio Cibubur, Kamis, 10 Juli 2025. Acara ini menjadi momen istimewa bagi para penggemar film animasi Jumbo, karena para pengisi suara karakternya akan hadir langsung untuk menyapa penonton.

Pengunjung dapat meet and greet dengan Prince Poetiray (Don), Quinn Salman (Meri), Muhammad Adhiyat (Atta), Graciella Abigail (Mae), dan Yusuf Ozkan (Nurman). Mereka akan naik panggung Amphitheater, menyanyi, dan menghidupkan suasana seperti di dalam film, didukung tata cahaya LED dan panggung yang dirancang imersif.

Tak hanya Geng Jumbo, pertunjukan boneka dari Domikado juga akan turut menghibur dengan format yang edukatif dan menyenangkan untuk anak-anak.

Tiket pertunjukan ini sudah bisa dipesan sejak 2 Juli 2025 melalui www.transentertainment.com/transstudio/cibubur. Harga tiket bervariasi, mulai dari:

Rp150.000 (Promo Allo Bank)

Rp175.500 (Promo Bank Mega)

Rp330.000 (Promo Berdua)

Rp465.000 (Promo Bertiga)

Rp195.000 (Online Promo)

Semua tiket sudah termasuk akses bermain di seluruh wahana (kecuali iFly Indoor Skydiving) dan menonton pertunjukan reguler seperti Jurassic Live Show, Peter Pan and The Never-Ending Land, SWAT Raid Stunt Show, dan Parade World of Imagination.

“Semarak Kampung Seruni ini merupakan bentuk dukungan terhadap karya anak bangsa dan ruang liburan yang menyenangkan bagi anak-anak,” ujar Triya Filia Santi, Head of Marketing Communication Trans Entertainment. Ia menambahkan, acara ini bagian dari semangat kampanye #SelaluAdaCeritaBaru, yang menjadi komitmen Trans Studio Cibubur untuk terus menghadirkan pengalaman liburan yang segar dan berkesan. *

Jangan lewatkan kesempatan untuk seru-seruan bareng Geng Jumbo hanya di Trans Studio Cibubur! (*)