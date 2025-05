Saosin Gelar Tur 5 Kota di Indonesia,

Iklan

Info Event - Setelah sukses mengguncang panggung Hammersonic 2024, Ravel Entertainment kembali menghadirkan band legendaris asal Amerika, Saosin, dengan konsep pertunjukan yang jauh lebih intim dan berbeda. Kali ini, band EMO yang telah mencetak hits sepanjang masa seperti Seven Years, Voices, hingga You're Not Alone, akan menyambangi lima kota besar di Indonesia dalam rangkaian Saosin Indonesian Tour 2025.

Tur ini akan dimulai di Bandung pada 24 Mei 2025 di Bikasoga Indoor Hall, lalu berlanjut ke Medan pada 25 Mei di Pardede Hall. Jakarta akan menjadi kota ketiga yang disinggahi pada 29 Mei di Ecovention Ancol, kemudian Surabaya pada 30 Mei di Jatim Expo, dan puncaknya akan berlangsung di kota Solo pada 31 Mei 2025 di Sritex Arena.

Bagi para penggemar setia, ini adalah momen langka untuk menyaksikan penampilan Saosin lebih dekat dan lebih personal, lengkap dengan formasi terbaik mereka. Tak hanya akan membawakan lagu-lagu ikonis yang membekas di hati penggemar, Saosin juga menjanjikan aksi panggung yang atraktif dan tak terlupakan.

Dalam tur ini, Saosin turut mengajak sederet band terbaik Indonesia seperti St.Loco, Strangers, 510, Sisi Selatan, Ghostline, NEMZ, dan Last Goal Party. Kolaborasi ini diharapkan dapat menghadirkan semangat baru dan memberi panggung untuk karya anak bangsa.

“Saosin Indonesian Tour kali ini memang kami rancang sebagai bagian dari rangkaian 10 tahun Hammersonic Festival 2025. Kami ingin lebih dekat dengan teman-teman di berbagai daerah dan memperkenalkan lebih dalam siapa kami sebagai promotor musik,” ujar Ravel Junardy, CEO Ravel Entertainment.

Dikenal sebagai promotor dengan standar produksi konser berkelas, Ravel Entertainment memastikan pengalaman menonton yang aman, nyaman, dan berkesan. Mulai dari tata panggung yang megah, pencahayaan dan visual spektakuler, hingga kualitas tata suara yang detail dan jernih.

Tiket akan mulai dijual pada 21 Maret 2025 pukul 15.00 WIB melalui website resmi www.hammersonic.com. Harga tiket dibagi dalam dua kategori:

Pre-Sale: Rp 285.000

General Sale: Rp 435.000

(Harga belum termasuk pajak hiburan dan biaya layanan.)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal tur dan pembelian tiket, silakan kunjungi website resmi www.hammersonic.com atau ikuti akun Instagram @ravelentertainment. (*)