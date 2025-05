PEVS 2025 Kobarkan Optimisme Industri Kendaraan Listrik

Iklan

Info Event - Meski dinamika global belum sepenuhnya stabil, semangat untuk mendorong transformasi menuju kendaraan listrik tak surut. PERIKLINDO bersama Dyandra Promosindo kembali menggelar PERIKLINDO Electric Vehicle Show, PEVS 2025 in Collaboration with Asiabike Jakarta mulai 29 April hingga 4 Mei 2025 di JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pameran tahun ini hadir dengan peserta lebih beragam dan membawa pesan optimisme bagi masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Ketua Umum PERIKLINDO, Moeldoko, dalam pembukaan pameran menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem kendaraan listrik. “Pameran ini bukan sekadar ajang pamer, tapi bukti nyata sinergi berbagai pihak untuk menciptakan peluang investasi ramah lingkungan,” ujar Moeldoko.

Ia menambahkan, PEVS 2025 memiliki tiga tujuan utama: sebagai ajang promosi, transaksi, dan edukasi. “Mari kobarkan semangat baru untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, mandiri, dan berdaya saing global,” serunya.

Presiden Direktur Dyandra Promosindo, Daswar Marpaung, menilai bahwa potensi industri kendaraan listrik di Indonesia sangat besar, sejalan dengan komitmen pemerintah. “Kami ingin menjadi jembatan bagi pihak-pihak yang ingin berkontribusi dalam sektor ini,” ujarnya.

Wendy Wen, Managing Director Messe Frankfurt (HK) Ltd, menyoroti dimensi internasional pameran ini. “Indonesia kini berada di pusat transformasi mobilitas berkelanjutan Asia Tenggara. Kami bangga dapat memperkuat kolaborasi internasional melalui Asiabike Jakarta,” katanya.

Pameran yang berlangsung selama enam hari ini diawali dengan Opening Ceremony dan peninjauan area pameran oleh tamu-tamu VIP. Tahun ini, PEVS mencatat partisipasi dari 143 peserta, mencakup kendaraan listrik roda empat, tiga, dan dua, serta sektor pendukung dan kuliner.

Beberapa merek besar yang hadir di antaranya BMW, BYD, Chery, Hyundai, Mazda, Mitsubishi, hingga Wuling untuk roda empat, serta AHM, Alva, EMOTEYO, dan Selis untuk roda dua. Di sisi kendaraan roda tiga, hadir antara lain Dharma Polimetal dan Dubbs. Selain itu, institusi pendidikan seperti Universitas Gadjah Mada dan ITS turut berpartisipasi menampilkan karya-karya inovatif.

Asiabike Jakarta 2025 juga memperkuat eksposur mobilitas mikro dari berbagai negara seperti Tiongkok, Singapura, Vietnam, hingga India. Merek-merek internasional seperti SUNRA, PHYLION, RISINGSUN, hingga HAIBAO memamerkan ragam solusi mobilitas elektrik mutakhir. Sorotan utama datang dari paviliun besar Wuxi dan Xuzhou, dua pusat manufaktur kendaraan listrik utama di Tiongkok.

Forum ABJ yang menjadi bagian dari hari pembukaan mengangkat tema “Policy Breakthrough: Constructing a New Ecosystem for the Electric Vehicle Industry in Indonesia and Southeast Asia”. Forum ini menghadirkan diskusi mendalam soal sertifikasi regional, perubahan permintaan pasar, hingga dampak kebijakan perdagangan internasional.

Program pendukung seperti EV Test Drive, Auction, IAM EV Fest, hingga Buyers Evening Gathering juga akan meramaikan pameran. Untuk mendukung kenyamanan transaksi B2B, B2C, hingga B2G, tersedia fasilitas seperti Business Lounge, VIP Business Lounge, dan Business Matching Program.

Rudi MF selaku Project Manager PEVS 2025 menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Dyandra Promosindo. “Tahun ini, area pameran diperluas hingga 35.263 meter persegi, sebagai bentuk antusiasme peserta dan pengunjung. Kami harap pameran ini bisa menjadi wadah inovasi dan kolaborasi yang produktif,” katanya.

Tiket masuk dibanderol Rp100.000 untuk hari pertama (premium day) dan Rp50.000 untuk hari-hari berikutnya. Tiket bisa dibeli secara daring maupun langsung di lokasi pameran. Informasi lengkap tersedia melalui akun Instagram @pevs_id dan @asiabike_show serta laman resmi pevs-id.com dan asiabikejakarta.com. (*)