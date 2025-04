Hotel Salak Tawarkan Ruang Usaha Strategis di Bogor

Iklan

Info Event - Menjadi saksi bisu sejarah Kota Bogor sejak zaman kolonial, Hotel Salak The Heritage kini membuka lembaran baru dengan menghadirkan ruang usaha eksklusif bagi para pelaku bisnis yang mengincar lokasi strategis. Berdiri megah tepat di depan Istana Kepresidenan Bogor, hotel bintang empat ini menawarkan lebih dari sekadar tempat menginap—ia menjadi destinasi bisnis yang menjanjikan visibilitas tinggi dan aksesibilitas prima.

Memadukan pesona arsitektur kolonial dengan fasilitas modern, Hotel Salak The Heritage menghadirkan area sewa yang ideal untuk berbagai jenis usaha. Mulai dari konter penjualan, gerai kuliner, hingga ruang display produk, semuanya dikemas dalam suasana heritage yang unik dan berkelas. "Kami ingin menciptakan ruang usaha yang tidak hanya strategis secara lokasi, tapi juga menawarkan nilai historis yang kuat," ujar Hari, Director Sales and Marketing Hotel Salak The Heritage.

Selain lokasi yang premium—berada di jalur utama kota dan titik lalu lintas pejalan kaki yang tinggi—para penyewa juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas pendukung seperti layanan kebersihan 24 jam, area parkir luas dan aman, hingga koneksi internet cepat. Seluruhnya tersedia dalam skema sewa transparan dengan tarif yang sangat kompetitif.

Harga sewa yang ditawarkan mulai dari Rp 2.000.000 per bulan, menjadikan peluang ini sangat menarik, baik untuk pelaku UMKM yang sedang merintis maupun brand besar yang ingin memperluas jangkauan pasarnya di Bogor.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Bagi Anda yang tertarik mengembangkan bisnis di kawasan paling ikonik di Bogor, kini saat yang tepat untuk mengambil langkah.

Bagi pelaku usaha yang tertarik menyewa ruang di Hotel Salak The Heritage, informasi lengkap dan pemesanan dapat dilakukan dengan mengunjungi langsung lokasi hotel di Jl. Ir. H. Juanda No. 8, Bogor, Jawa Barat. Calon penyewa juga dapat menghubungi tim pemasaran melalui telepon di (0251) 8373111 atau WhatsApp di +62 877 7005 2192 (Miko). Informasi lebih lanjut tersedia di situs resmi www.hotelsalak.co.id, serta melalui akun media sosial Instagram dan TikTok @hotelsalak yang selalu diperbarui dengan berbagai penawaran terbaru. (*)