Ramadan Sejuta Rasa di Aryaduta Menteng

Info Event - Aryaduta Hotels kembali menghadirkan kampanye "Tjakap Djiwa," sebuah pengalaman staycation yang tidak hanya menawarkan kenyamanan, tetapi juga perjalanan transformatif yang menekankan kesejahteraan fisik, mental, dan spiritual.

"Di Aryaduta Menteng, kami berkomitmen menciptakan pengalaman yang menginspirasi dan memberi dampak positif bagi para tamu. Kampanye Tjakap Djiwa menjadi wujud nyata dedikasi kami dalam menghadirkan aktivitas kesehatan, pilihan kuliner sehat, program kebugaran, hingga perawatan spa yang meremajakan. Kami berharap kampanye ini memperkaya perjalanan para tamu sekaligus memberi ruang bagi komunitas lokal untuk mengekspresikan diri," ujar Fajar Sukarno, General Manager Aryaduta Menteng.

Sebagai bagian dari rangkaian program, Aryaduta Menteng berkolaborasi dengan KIS FM dalam program spesial "Fit on KIS" pada Sabtu, 22 Februari 2025. Program ini menghadirkan kelas yoga di Pool Terrace yang indah, dilengkapi fasilitas berenang, sauna, dan jacuzzi. Kelas ini dirancang untuk membantu peserta mencapai keseimbangan tubuh dan pikiran sambil menikmati pemandangan menakjubkan dari teras kolam renang. Program ini juga akan berlangsung setelah Hari Raya Idul Fitri, memperpanjang semangat hidup sehat bagi para tamu.

Menyambut bulan suci Ramadan, Aryaduta Menteng menawarkan paket buka puasa All You Can Eat Buffet di JP Bistro seharga Rp. 350.000 net per orang. Setiap harinya, restoran ini menyajikan hidangan yang berbeda dengan memadukan tradisi kuliner Indonesia dan cita rasa Timur Tengah, menciptakan pengalaman berbuka puasa yang istimewa.

Keceriaan Ramadan juga hadir melalui acara Playdate / Ngabuburit Keluarga bersama komunitas Kanca Kids. Beragam kegiatan edukatif dan menyenangkan untuk anak-anak disiapkan, sementara orang tua dapat menikmati santapan berbuka dalam suasana hangat dan nyaman.

Untuk melengkapi momen Lebaran, Aryaduta Menteng menawarkan hampers eksklusif seharga Rp. 600.000 net per box yang berisi Golden Layer Cake, kue kurma, dan kue nastar dengan sentuhan rasa istimewa, lengkap dengan kartu ucapan.

Pilihan berbuka lainnya tersedia di Restoran Shima Japanese dengan paket Teppanyaki yang cocok dinikmati bersama keluarga, serta Ambiente dengan All You Can Eat Buffet ala Italia dan Timur Tengah untuk minimal 30 orang dengan reservasi terlebih dahulu. Untuk halal bi halal, Aryaduta Menteng juga menawarkan paket makan siang atau makan malam di JP Bistro dengan harga Rp. 350.000 net per orang.

"Kami ingin menciptakan momen istimewa bagi keluarga, terutama anak-anak, di bulan penuh berkah ini. Kolaborasi dengan Kanca Kids menjadi bagian dari komitmen kami mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak. Kami juga akan mengundang anak-anak yatim piatu untuk berbagi kebahagiaan bersama mereka," tambah Fajar Sukarno.

Dengan rangkaian program yang beragam, Aryaduta Menteng berupaya menjadikan Ramadan tahun ini lebih bermakna, tidak hanya bagi para tamu, tetapi juga bagi komunitas sekitar. (*)