Kolaborasi Fashion dan Kecantikan di IFA 2025

Info Event - Indonesia Fashion Aesthetics (IFA) kembali digelar pada 10 Februari 2025 di Ballroom InterContinental Hotel Jakarta Pondok Indah. Setelah sukses dengan perhelatan perdananya tahun lalu, ajang ini hadir lebih spektakuler dengan mengusung tema “The Precious.”

Sebagai platform yang mempertemukan industri fashion dan kecantikan-estetika, IFA dirancang untuk memperkuat sinergi keduanya. "Fashion dan kecantikan adalah sektor yang saling terkait. IFA dihadirkan sebagai wadah bertemu, berkolaborasi, dan berinovasi bagi pelaku industri sekaligus menjadi acuan bagi para penikmat fashion dan kecantikan kelas atas yang mengutamakan kualitas dan eksklusivitas," ujar Dian Komalasari, Founder Indonesia Fashion Aesthetics.

IFA lahir dari inisiatif dan visi besar Dian Komalasari serta Elma Theana, didukung oleh Itang Yunasz dan Okky Asokawati sebagai penasihat. Kehadiran Marini Zumarnis dan drg. Devya semakin memperkuat eksistensi IFA di tengah masyarakat.

Tahun ini, IFA menghadirkan rangkaian acara yang mencakup fashion show, exhibition, awarding, serta charity. Melalui kegiatan ini, IFA tidak hanya memberikan ruang bagi para pelaku industri untuk meningkatkan pengetahuan dan memperluas pasar, tetapi juga menyoroti perkembangan industri fashion dan kecantikan di Indonesia.

Fashion show tahun ini digelar dalam dua sesi dengan menampilkan koleksi dari sejumlah desainer ternama. Sesi pertama menghadirkan karya Itang Yunasz, Gita Orlin x Leciel, Lia Afif, Fera Signature by Fera Ali, Unie by Reni Rahardian, Si.Se.Sa, dan MAZU Label. Sementara sesi kedua menampilkan kreasi Denny Wirawan, ZETA Privè, HSE by Efnie, Arabelle Scarf, Kursien Karzai, Nada Puspita, Nabila Misha, Ayu Dyah Andari, AMAPOLA by Paula Verhoven, dan Buttonscarves.

Selain fashion show, IFA juga menggelar pameran yang menampilkan berbagai produk fashion dan kecantikan, memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan brand mereka kepada audiens yang lebih luas.

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap para pelaku industri, IFA menghadirkan "IFA AWARD 2025" dengan sejumlah kategori penghargaan. Beberapa penerima penghargaan tahun ini antara lain:

Bank Syariah Indonesia: Lembaga Keuangan Pemerhati Industri Kreatif

Denny Wirawan: The Legend of Fashion Designer

Rinaldy Yunardi: The Most Leading Accessories Designer

dr. Sari Chairunnisa, Sp.DVE FINDSDV (ParagonCorp): Trailblazer in Beauty Industry Award

Ineke Koesherawati: The Most Inspiring Hijab Artist

Caren Delano: The Most Indonesian Fashion Stylist

Erlyanie (BERL Cosmetics): The Most Beauty Preneur

Glafidsya (dr. Reza Gladys Dipl. AAAM & dr. Attaubah Mufid): The Most Favorite Skincare Product

Noni NBS (CEO NBS): The Most Beauty Preneur

Dr. Nadia Stefanie (PT Primadona Karya Utama): The Most Beauty Preneur

IFA 2025 juga menghadirkan program charity sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. (*)