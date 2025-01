Infobrand Summit 2025 Menyoroti Masa Depan Brand di Indonesia

Iklan

Info Event - Infobrand.id menyelenggarakan The 5th Infobrand Summit 2025, forum nasional yang mempertemukan pelaku usaha, akademisi, pengamat ekonomi, dan berbagai asosiasi untuk membahas peluang dan tantangan bisnis di tahun mendatang pada Kamis 16 Januari 2025. Acara ini berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan dengan tema besar “Business Outlook 2025: Economic, Marketing, & Industrial Perspectives for Sustainable Growth.”

CEO Infobrand.id, Susilowati Ningsih, menjelaskan bahwa tahun 2025 akan menjadi periode penuh dinamika. Berbagai faktor seperti perubahan ekonomi global, pemerintahan baru, pergeseran preferensi konsumen, hingga perkembangan teknologi akan memengaruhi strategi bisnis dan keputusan perusahaan. “Sebagai media yang berfokus pada perkembangan bisnis dan brand di Indonesia, kami mengadakan Infobrand Summit 2025 sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan di tahun depan,” ujar Susilowati.

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara di bidangnya, termasuk Prof. Dr. Ir. Noer Azam Achsani, MS, Guru Besar IPB University, yang membahas Economy Outlook 2025: Kebijakan Ekonomi Pemerintahan Baru Peluang & Tantangan, dan Dr. Wahyu T. Setyobudi, MM., ATP., CPM dari Binus Business School, yang memaparkan Branding & Marketing Trends 2025: Bridging Offline & Online Marketing Strategies.

Infobrand Summit 2025 juga menyelenggarakan diskusi panel bertema “Unlocking Growth: Opportunities in Emerging Markets for 2025.” Panel ini melibatkan Sugiyanto Wibawa (HIPPINDO), Janoe Arjanto (P3I), Ferdian Brillian (TDA), serta dimoderatori oleh Tri Raharjo, CEO TRAS N CO Indonesia.

Krisna Ariza, Direktur Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, turut hadir memberikan sambutan. Momen lainnya adalah peluncuran 8th Edition of Annual Achievement Report Catalogue: Indonesia Corporate & Brand Champions 2025.

Sebagai bagian dari acara, Infobrand.id memberikan penghargaan kepada perusahaan dan brand yang menunjukkan kinerja positif sepanjang 2024. Selain itu, penghargaan Indonesia Digital Popular Brand Platinum Award periode 2020-2024 juga diberikan kepada brand yang konsisten meraih prestasi selama lima tahun berturut-turut.

Infobrand Summit 2025 memberikan wawasan tentang dinamika ekonomi dan tren pemasaran yang relevan bagi dunia bisnis. Susilowati berharap para peserta dapat memanfaatkan wawasan ini untuk mengembangkan strategi berkelanjutan di masa depan. (*)