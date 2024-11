Inilah Daftar Pemenang OPEXCON Award 2024, Piala Bergengsi di Bidang Inovasi

Iklan

Info Event - SHIFT Indonesia baru saja menggelar OPEXCON Conference & Award 2024 pada Kamis, 21 November 2024, di Hotel The Westin Jakarta. Acara ini menjadi ajang bergengsi untuk merayakan pencapaian perusahaan-perusahaan inovatif di Indonesia yang telah memberikan kontribusi nyata melalui upaya perbaikan proses dan efisiensi operasional.

Selama 13 tahun terakhir, SHIFT Indonesia secara konsisten memberikan penghargaan kepada para inovator dan pemimpin yang berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam organisasi mereka. Melalui program OPEXCON, mereka turut membangun budaya perbaikan berkelanjutan yang menjadi inspirasi bagi dunia industri di Indonesia.

Tahun ini, sebanyak 140 peserta berhasil menyelesaikan rangkaian kegiatan OPEXCON yang meliputi sesi webinar, workshop, hingga tahap penjurian (presentasi final) yang diadakan pada 7–11 Oktober 2024.

Setiap peserta dinilai berdasarkan enam kriteria utama:

Pemilihan Proyek: Relevansi dan dampak dari proyek yang dipilih. Metodologi Proyek: Pendekatan sistematis dalam mengatasi masalah. Analisis Masalah: Kedalaman dan ketepatan dalam mengidentifikasi akar permasalahan. Solusi: Efektivitas dan inovasi dalam menawarkan solusi. Skala Proyek: Cakupan implementasi dan hasil yang dihasilkan. Keterampilan Presentasi: Kemampuan menyampaikan proyek secara profesional.

Proses penjurian dilakukan oleh sembilan juri yang ahli di bidangnya, yaitu:

Prof. Dr. Ir. Dradjad Irianto, M.Eng. (Institut Teknologi Bandung)

Moko Nugroho, S.T., M.SE. (Kementerian Perindustrian)

Budi Darmawan, S.Si., CSSMBB (SSCX International)

Dr. Ir. Sukoyo, M.T. (Institut Teknologi Bandung)

Ir. Siti Afiani Musyarofah, S.T.P., M.T. (Kementerian Perindustrian)

Meilan Agustin, S.T., M.T. (SSCX International)

Prof. Ir. Isti Surjandari, Ph.D., CQE, IPU (Universitas Indonesia)

Catur Basuki Rakhmawan, S.T., M.SE. (Kementerian Perindustrian)

Sigit Iman Santoso, S.Si., CSSMBB (SSCX International)

Baca juga: Meredefinisi Masa Depan HR di HR Innovation Summit 2024

Direktur OPEXCON, Riyantono Anwar, menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan hanya pengakuan atas pencapaian, tetapi juga menjadi pendorong semangat untuk terus berinovasi. "Hari ini, kita tidak hanya merayakan pencapaian, tetapi juga semangat tanpa henti untuk tumbuh, belajar, dan memberikan yang terbaik. Kami percaya, OPEXCON bukan sekadar acara, melainkan gerakan yang menyalakan budaya perbaikan dan menginspirasi transformasi positif bagi masa depan bisnis di Indonesia," ujar Riyantono.

Acara tahun ini mengusung tema “The Next-Gen Operational Excellence”, yang menekankan pentingnya adaptasi dan inovasi di era disrupsi. CEO SSCX International, Rifki Rizzal Derrian, dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa paradigma baru dalam pengelolaan operasional melibatkan integrasi teknologi modern, kepemimpinan visioner, dan inovasi proses. "Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan tetapi juga menyiapkan industri Indonesia untuk bersaing di pasar global," tambah Rifki.

Daftar Pemenang OPEXCON 2024

Pada malam penghargaan yang disaksikan lebih dari 500 peserta, SHIFT Indonesia mengumumkan 14 finalis terbaik dengan predikat GOLD ACHIEVEMENT dan 29 finalis yang meraih SILVER ACHIEVEMENT.

GOLD ACHIEVEMENT KATEGORI MANUFAKTUR

PT Sanggar Sarana Baja (member of ABM Group), project leader Iwan Permana

PT Guthrie International Pulau Laut Refinery, project leader Robby Alham Yusuf

PT Isuzu Astra Motor Indonesia, project leader Ferdian Cahya Lingga Pratama

PT Firmenich Indonesia, project leader Dhini Fauziah

PT SMART Tbk, project leader Abdul Rosid

PT Century Batteries Indonesia, project leader Wiwin Ayu Kusumawati

PT Bukit Muria Jaya, project leader Danang Nurman Purwanto

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

GOLD ACHIEVEMENT KATEGORI SERVICE

PT Fastrata Buana (Kapal Api Group), project leader Ryan Hadiwijaya

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, project leader Milania Rahim

PT Bank KEB Hana Indonesia, project leader Dina Prasetyawatie

PT Bank Central Asia Tbk, project leader Christian Darmawan

GOLD ACHIEVEMENT KATEGORI MINING & ENERGI

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite Adaro, project leader Achmad Juanzah

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite IPR, project leader Avi Krestanu

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Site Geo Aje, project leader Caesar Alvian Ferdiansyah

SILVER ACHIEVEMENT KATEGORI MANUFAKTUR

PT Sanghiang Perkasa (Kalbe Nutritionals), project leader Adi Sofyan

PT Softex Indonesia (Kimberly-Clark Softex), project leader Adi Irawan

PT Kino Indonesia Tbk, project leader Dhany Ega Satria

PT Santos Jaya Abadi (Kapal Api Group), project leader Jemmy

PT Henkel Footwear and Speciality Adhesives, project leader Ebenezer Tarigan

PT Chandra Asri Pacific Tbk, project leader Ivan Fadillah Radiska Putra

PT Firmenich Indonesia, project leader Grace Ester Parsaulian

PT Selamat Sempurna Tbk, project leader Joko Supriyanto

PT Sumber Indahperkasa, project leader Restu Yulia Tribawati

PT Sarihusada Generasi Mahardhika, project leader Hafid Bunyana

PT Indolakto Dairy, project leader Rangga Surya Pratikta

PT Wahana Duta Jaya Rucika, project leader Dias Ade Nugraha

PT Sugizindo, project leader Gabbrielle Satya Mahardhika

PT Natura Perisa Aroma, project leader Dery Aldino Yachya Saputra

SILVER ACHIEVEMENT KATEGORI SERVICE

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, project leader Lilyana

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, project leader Abel Kristanto Widodo

PT ABM Investama Tbk., project leader M. Safrul

PT Hadji Kalla, project leader Wawan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, project leader Hudan Majid Ibrahim

PT Bank Central Asia Tbk, project leader Almira Beatrice

PT Bank Syariah Indonesia Tbk, project leader Popi Peri Muniko

PT Cipta Krida Bahari (member of ABM Group), project leader Fuad Herlambang Haryanto

SILVER ACHIEVEMENT KATEGORI MINING & ENERGI

PT Tuah Turangga Agung, project leader M. Faizal Akbar

PT Bukit Makmur Mandiri Utama Jobsite Adaro, project leader Masduki

PT Cipta Kridatama (member of ABM Group), project leader M. Hasbi Al Fauz Lubiz

PT Maruwai Coal, project leader Thedy Senjaya

PT Chakra Jawara, project leader Jerry Lazarus Lopulisa

PT PLN Indonesia Power UBP Priok, project leader Guntur Syachrir

PT PLN Nusantara Power Services, project leader Ahmad Faishol Amin

OPEXCON merupakan konferensi tahunan terbesar di Indonesia yang berfokus pada

Operational Excellence. Melalui OPEXCON, para peserta dapat terhubung dengan komunitas

profesional yang memiliki visi serupa, membangun inovasi untuk Indonesia. Tahun ini

OPEXCON terselenggara berkat dukungan dari SSCX International sebagai main partner, The

New You Institute sebagai platinum sponsor, dan PT Cipta Krida Bahari sebagai gold sponsor. (*)