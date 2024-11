Mochtar Riady, Merry Riana, hingga AHY Akan Hadir di InspiraFest Day to Grow 2024

Iklan

Info Event - InspiraFest kembali hadir dengan skala yang lebih besar dan meriah pada tahun ini. Setelah lebih dari satu dekade sukses menginspirasi ribuan peserta dari seluruh Indonesia, Merry Riana Group & MD menggelar InspiraFest 2024 dengan tajuk “InspiraFest Day to Grow”, berkolaborasi bersama Maxwell Leadership—organisasi kepemimpinan global yang didirikan oleh legenda kepemimpinan dunia, John C. Maxwell.

Acara yang berlangsung pada Sabtu, 9 November 2024 di The Kasablanka Hall, Kota Kasablanka – Jakarta, ini menjadi lebih istimewa dengan kehadiran Merry Riana yang secara resmi menerima estafet kepemimpinan Maxwell Leadership Indonesia (MLI) bersama David Tjokrorahardjo dan David Pratomo. Melalui MLI, mereka berkomitmen memberikan pelatihan dan sertifikasi bagi individu yang ingin menjadi pembicara dan pelatih berkompeten di bidang kepemimpinan.

Acara ini menghadirkan beragam sesi berharga, dengan para pembicara yang telah terbukti di bidangnya, termasuk Agus Harimurti Yudhoyono yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Mochtar Riady sebagai Founder Lippo Group, yang akan berbagi ilmu dan pengalaman langka mengenai kepemimpinan.

Peserta yang memilih tiket Gold atau Platinum akan mendapat early access, kesempatan Meet and Greet dengan Merry Riana, serta bagi pemegang tiket Platinum, kesempatan eksklusif makan siang bersama para pembicara utama, termasuk tokoh internasional Chris Robinson (Executive Vice President of Maxwell Leadership).

Sesi diskusi mendalam seputar “Leadership in The Age of AI” juga menjadi sorotan, menghadirkan Oscar Darmawan (CEO of Indodax), Herman Widjaja (CTO Tokopedia), dan Helmy Yahya. Para pembicara ini akan mengupas strategi menghadapi perkembangan teknologi AI dalam kepemimpinan dan bisnis. Sementara itu, Sylvia Surya (Founder Kopi Soe), Danniel Jusuf (Founder Martabak Pecenongan 65A), dan Jejouw (Founder USS Networks & Kick Avenue) akan membagikan kiat membangun brand F&B yang berkelanjutan.

Untuk sesi inspiratif lainnya, Merry Riana akan bergabung bersama Cinta Laura (Entertainer & Sociopreneur), Grace Natalie (Public Figure), dan Neneng Goenadi (Country Managing Director, Grab Indonesia) dalam panel bertema “Becoming a Woman of Influence”. Sesi ini diharapkan dapat menginspirasi perempuan Indonesia untuk tampil dan berpengaruh di berbagai sektor.

Merry Riana dan David Tjokrorahardjo ingin memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin orang untuk belajar dari para pakar di bidangnya. Oleh karena itu, selain tiket Gold dan Platinum, tersedia juga tiket General dengan harga terjangkau dan voucher khusus.

“InspiraFest Day to Grow saya harap dapat menciptakan dampak positif serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di Indonesia sehingga kita siap bersaing di level nasional dan global,” ungkap Merry Riana.

Dengan tiket terbatas, InspiraFest 2024 akan menjadi momen tak terlupakan bagi ribuan peserta yang ingin menggali ilmu dan terhubung dengan jaringan luas. Jangan lewatkan kesempatan ini dan amankan tiket Anda dengan kode voucher khusus di InspiraFest.id. (*)