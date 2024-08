MUFFEST+ 2024: Indonesian Fashion Chamber Dorong Modest Fashion Indonesia ke Panggung Global

Iklan

Info Event - Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+ 2024 Road to IN2MF sukses digelar oleh Indonesian Fashion Chamber (IFC) bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Gemalindo Kreasi Indonesia pada 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Tahun ini, ajang modest fashion terbesar di Indonesia tersebut menawarkan banyak hal baru dan menarik perhatian para pecinta fashion.

Dengan tema “Flying to The Global Market,” MUFFEST+ 2024 berupaya membawa modest fashion Indonesia ke panggung internasional. Rangkaian acara ini tidak hanya menampilkan lebih dari 175 brand yang memamerkan produk modest fashion dan gaya hidup halal, tetapi juga menyuguhkan pengalaman berbelanja dengan semangat “travel in style.” Tema ini mencerminkan kesiapan Indonesia untuk menjadi trendsetter di pasar global dan mewujudkan negara ini sebagai pusat modest fashion dunia.

Salah satu yang menarik perhatian adalah kolaborasi unik antara fashion dan musik di MUFFEST+ tahun ini. Fashion show yang diiringi penampilan musisi muda seperti Voice of Baceprot dan HIVI, memberikan nuansa segar dan dinamis pada acara. Selain itu, berbagai gaya modest fashion, mulai dari streetwear, urban, kontemporer, hingga syar'i, ditampilkan dengan konsep keberlanjutan, menegaskan komitmen MUFFEST+ terhadap fesyen yang ramah lingkungan.

Pameran dagang MUFFEST+ 2024 pun tak kalah menarik, menyediakan berbagai produk mulai dari tekstil, busana siap pakai, hijab, aksesoris, hingga produk kecantikan. Perhelatan ini secara resmi dibuka oleh Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, didampingi oleh pejabat lainnya, termasuk National Chair Indonesian Fashion Chamber, Lenny Agustin.

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, melalui Imam Hartono, menyoroti potensi besar modest fashion Indonesia. Namun, ia juga mengakui tantangan yang harus dihadapi, seperti ketergantungan bahan baku impor dan keterbatasan kualitas desain serta akses pasar bagi para desainer lokal. Untuk itu, Bank Indonesia terus mendukung penguatan sektor ini melalui berbagai inisiatif, termasuk kolaborasi dengan MUFFEST+.

Selain itu, pembukaan MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF juga dimeriahkan dengan fashion show yang menampilkan koleksi modest fashion berbahan wastra Nusantara. Desainer dan UMKM dari berbagai daerah berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk menciptakan karya yang memukau dan menunjukkan kekayaan budaya Indonesia.

MUFFEST+ juga menggelar Seminar Trend Forecasting 2025/2026 dengan tema “STRIVE” yang mengeksplorasi bagaimana mode dapat bertahan dan terus maju di tengah krisis global. Proyeksi tren ini terbagi dalam beberapa tema menarik seperti Indie Rebellion, Quiet Artistry, Hyperconnected Flux, dan Neo Nostalgic, yang masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri.

Pada puncak acara, MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF menampilkan koleksi desainer ternama Indonesia, termasuk Lisa Fitria x Lidya Agustin, Sofie, Syukriah Rusydi, dan lainnya. Gelaran ini ditutup dengan apresiasi tinggi dari CEO PT. Gemalindo Kreasi Indonesia, Irvan Mahidin, dan Advisory Board Indonesian Fashion Chamber, Ali Charisma, kepada seluruh partisipan dan pendukung acara.

MUFFEST+ 2024 Road to IN2MF menjadi bukti nyata bahwa modest fashion Indonesia terus berkembang dan siap untuk bersaing di pasar global, sekaligus mempertahankan identitasnya yang kaya akan budaya dan keberlanjutan. (*)