The Strong Minor Project Hadirkan Pembicara Muslim Global di Connect 2

Info Event - The Strong Minor Project menggelar event dakwah bertema “Connect 2: Light Upon Light in Times of Hardship” pada Minggu, 21 Juli 2024 di Plenary Hall, Jakarta Conventional Center (JCC).

The Strong Minor Project adalah sebuah gerakan sosial yang berkomitmen untuk memperkuat identitas dan keyakinan komunitas muslim di lingkungan minoritas.

Tahun ini acara Connect kembali hadir dengan konsep acara yang lebih spesial dengan membawa Mufti Menk, pembicara muslim Global bersama dua rekannya Dr. Muhammad Salah dari Mesir dan Brother Wael Ibrahim dari Australia. Sedangkan dari dalam negeri juga hadir Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz Subhan Bawazier, dan Ustaz Ali Hasan Bawazier.

Dzaki Maulana Irfan dari The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara. Selain itu Connect 2 menjadi kesempatan bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman, gagasan, dan nilai-nilai budaya dari berbagai belahan dunia.

Mufti Menk yang sudah 4 kali datang mengungkapkan kekagumannya terhadap perkembangan kemajuan pembangunan setiap kali hadir di Indonesia. Mufti yang berasal dari Zimbabwe ini bahkan menyempatkan untuk mencoba Woosh, kereta api cepat Jakarta Bandung.

Mufti yang mempunyai nama lengkap Ismail ibn Musa Menk ini mengatakan bahwa kehadirannya di acara Connect 2 adalah untuk menolong memandu masyarakat di saat yang sulit seperti saat ini. Menurut Mufti Menk, sesulit apapun situasi yang sedang kita hadapi, jangan sampai kita kehilangan harapan.

Irvandi Ferizal, Human Capital Director Maybank Syariah yang menjadi sponsor utama Connect 2 mengatakan bahwa kerja sama sponsorhip dengan The Strong Minor Project ini merupakan wujud persembahan bagi para nasabah maupun masyarakat Muslim di Indonesia untuk memetik manfaat dan motivasi untuk menghadapi berbagai tantangan hidup Islami dari para alim ulama terkemuka.

Dalam event ini MayBank juga sekaligus memperkenalkan ‘My Shariah Wealth Management’ sebagai solusi perencanaan dana masa depan yang end-to-end sejalan dengan jenjang kehidupan nasabah. Mereka mengenalkan 5 pilar yang berfungsi sebagai pemandu dalam perencanaan tersebut, yakni: Wealth Creation, Wealth Accumulation, Wealth Preservation, Wealth Purification, dan Wealth Distribution. (*)