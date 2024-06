We The Fest #WTF24: Merayakan 10 Tahun Festival Musik, Seni, Fashion, dan Kuliner di Jakarta

Lineup Bintang: Kombinasi Internasional dan Lokal yang Menarik

We The Fest #WTF24 telah mengumumkan lineup Phase 3 mereka, menampilkan beberapa nama besar yang siap menghibur para pengunjung. Dari kancah internasional, hadir PEACH PIT, band indie rock asal Los Angeles yang terkenal dengan lagu-lagu catchy dan soundscape yang memukau. Tak ketinggalan, girl group Jepang XG yang akan memukau dengan vokal kuat dan gerakan tarian yang selaras.

Musisi tanah air juga akan mengambil panggung utama, termasuk MARCELL dengan suara R&B yang lembut, XANDEGA yang kini berkarier sebagai solois, serta JUBILEE MARISA yang siap memikat penonton dengan suara penuh perasaan dan lirik introspektif. Mereka akan bergabung dengan deretan artis internasional yang telah diumumkan sebelumnya, seperti Peggy Gou, Omar Apollo, Turnstile, Alec Benjamin, dan masih banyak lagi.

Beyond The Music: Lebih dari Sekadar Musik

#WTF24 bukan hanya tentang musik. Festival ini menawarkan berbagai pengalaman menarik di area Beyond The Music. Pengunjung dapat menikmati berbagai wahana di taman hiburan Carnifun, merasakan kelezatan sinematik di Cinema Club, dan mengeksplorasi ekspresi artistik di Art Village. Jangan lupa mencicipi aneka kuliner di Eats & Beats yang siap memanjakan lidah, serta menciptakan kenangan tak terlupakan di seluruh area festival.

Kompetisi Submit Your Music: Menampilkan Bakat Baru

Kompetisi Submit Your Music telah menutup masa pendaftarannya dengan jumlah pendaftaran tertinggi dalam sejarahnya. Tanggapan luar biasa ini menyoroti bakat dan semangat yang luar biasa dalam komunitas musik Indonesia, dengan banyak musisi yang bersemangat menampilkan karya mereka di #WTF24.

Nikmati Semangat Festival dengan Daftar Putar Resmi di Spotify

Para pengunjung dapat merasakan semangat festival lebih awal dengan mendengarkan daftar putar resmi #WTF24 di Spotify. Daftar putar ini dikurasi dengan lagu-lagu dari para penampil tahun ini, menjadi cara sempurna untuk menikmati suasana sebelum festival dimulai.

Pengalaman Eksklusif dengan Cabana Banana (VVIB Sofa)

Tingkatkan pengalaman #WTF24 Anda ke level tertinggi dengan memesan Cabana Banana (VVIB Sofa). Paket eksklusif ini menawarkan semua fasilitas area VIP, dengan manfaat tambahan berupa tempat menonton terbaik di festival, area toilet pribadi, dan hingga dua tempat parkir gratis. Ini adalah cara sempurna untuk menikmati festival dengan kenyamanan maksimal.

Paket Perjalanan Lengkap untuk Pengalaman Festival yang Tak Terlupakan

Bagi mereka yang ingin menikmati festival secara lengkap, #WTF24 menawarkan paket perjalanan yang nyaman mulai dari Rp7.900.000. Paket-paket ini sudah termasuk tiket 3 hari untuk dua orang (pilihan GA atau VIP), penginapan yang nyaman selama 4 hari 3 malam di hotel-hotel mewah seperti Artotel Gelora Senayan, Harris Suites FX Sudirman, dan Fairmont Jakarta, serta sarapan pagi untuk dua orang.

Jangan Lewatkan Perayaan Tak Terlupakan di We The Fest #WTF24

We The Fest #WTF24 menjanjikan perayaan musik, seni, dan komunitas yang tak terlupakan. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari momen spesial ini. Segera dapatkan tiket Anda dan bersiaplah untuk pengalaman festival yang penuh kegembiraan di Jakarta!

Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian tiket, kunjungi situs resmi mereka di We The Fest atau ikuti akun Instagram @wethefest. Mari bergabung dan rayakan 10 tahun We The Fest dengan penuh semangat dan kebahagiaan! (*)