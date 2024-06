Indonesia Anime Con Digelar 15-16 Juni di ICE BSD

Iklan

Info Event - Industri kreatif di Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan, dengan kontribusi sebesar 7,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Nilai ekonomi kreatif telah melampaui Rp 1.300 triliun, menandakan pertumbuhan yang kuat setelah pandemi. Untuk mendukung dan memperluas dampak industri kreatif, Panorama Media, penyelenggara Indonesia Comic Con, memperkenalkan Indonesia Anime Con (INACON) sebagai bagian dari rangkaian acara Indonesia Comic Con. Kini, Indonesia Comic Con diadakan dua kali setahun, memberikan lebih banyak kesempatan bagi komunitas dan penggemar untuk merayakan budaya pop. Indonesia Anime Con akan diadakan pada tanggal 15-16 Juni 2024 di ICE BSD Hall 9 & 10.

“Indonesia Comic Con yang sudah berjalan tujuh tahun telah membuktikan bahwa platform ini memiliki pengaruh besar terhadap budaya pop di Indonesia. Kami berharap Indonesia Anime Con juga memiliki dampak yang sama,” ujar Andita Puteri Tirtawisata, Direktur Panorama Media. Acara ini adalah sebuah selebrasi budaya pop Asia yang bertujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan industri kreatif di Indonesia, serta menyatukan penggemar, kreator, dan merek dalam sebuah selebrasi yang meriah.

Rangkaian Program Menarik di Indonesia Anime Con

Indonesia Anime Con akan menampilkan ratusan exhibitor yang memamerkan produk terbaru dan promosi eksklusif, menjadikan acara ini pusat bagi merek lokal dan internasional. Selain exhibitors, Indonesia Anime Con juga menghadirkan berbagai program menarik seperti movie panel, Cosplay Championship, kompetisi gaming, talkshow dengan guests lokal maupun internasional, talkshow dengan Vtuber, peluncuran merek, dan After Dark Performance. “Kami bertujuan menciptakan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua pengunjung, dengan berbagai aktivitas dan guest yang bergengsi,” kata Lulu Anwar, selaku Project Manager Indonesia Anime Con 2024.

Kolaborasi dan IP Lokal

Dalam edisi kali ini, Indonesia Anime Con bekerja sama dengan beberapa IP lokal Indonesia ternama seperti INFIA, Sekuya, Shikisan, dan Jiva Animation untuk memajukan industri kreatif Indonesia. “Kolaborasi ini menunjukkan peran penting IP dalam mendorong industri kreatif Indonesia. Kami berharap peran IP dalam acara ini dapat menjadi inspirasi bagi para kreator lokal Indonesia untuk terus berkarya dan mendorong pertumbuhan serta inovasi di sektor kreatif ini,” ucap Rizki Pangarso dari INFIA.

Kompetisi Cosplay dan Gaming

Sebagai Official Activity Partners, Fanmate dan Dunia Games (DG) mensponsori zona cosplay serta kompetisi Fanmate Coswalk dan ICL (Indonesia Cosplay League), di mana pemenang dari kompetisi ICL ini akan mewakili Indonesia di acara GICOF, Korea Selatan. Selain ICL, ICGP (Indonesia Cosplay Grand Prix) juga akan diadakan, di mana pemenang kompetisi ini akan mewakili Indonesia di acara WCS, Jepang. Kedua kompetisi bergengsi ini akan diadakan di Indonesia Anime Con dan menuai banyak animo serta dukungan dari berbagai daerah. “Kami sangat bersemangat melihat bakat luar biasa di kejuaraan cosplay tahun ini dan perkembangan dunia cosplayer yang terus maju,” ucap Emi Takeya dari CLAS:H.

Tidak hanya kompetisi cosplayer, salah satu game lokal ternama di Indonesia, Lokapala, juga akan mengadakan kompetisi gaming di Indonesia Anime Con. Beberapa pelaku industri gaming juga ikut berpartisipasi dalam acara ini seperti Square Enix, Sekuya, RRQ, Unipin, Arcanum, Dunia Games, dan masih banyak lagi. Program dan aktivitas yang dihadirkan oleh para pelaku industri gaming lokal maupun internasional ini akan memberikan pengalaman serta pengetahuan menarik dan menjadi bukti bahwa industri gaming di Indonesia berkembang sangat pesat.

Panel Film, Komik, dan Musik

Di pilar movies, komik, dan musik, Indonesia Anime Con bekerja sama dengan beberapa production house untuk memberikan movie panel, serta studio animasi untuk menunjukkan perkembangan industri movies dan animasi di Indonesia. Bekerja sama dengan Hololive, JKT48V, AKA Virtual, dan MUSE, Vtuber dan voice actor juga akan hadir dan meriahkan acara Indonesia Anime Con. Adapun sesi battle drawing yang dipersembahkan oleh AKSI, di mana komik artis Indonesia memperlihatkan talenta dan kreativitas kepada pengunjung. “Komik artis di Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk berkembang dan berkontribusi pada industri kreatif global,” ucap Sunny Gho, Ketua AKSI. Beberapa komik artis juga akan memiliki booth di Indonesia Anime Con untuk memberikan inspirasi kepada kreator Indonesia lainnya. Acara Indonesia Anime Con juga akan mengadakan Youtube Music Night yang ditutup oleh After Dark Performance di mana pengunjung dapat menikmati karya pemusik dan performer Indonesia.

Daftar Tamu Spesial di Indonesia Anime Con 2024

Untuk pecinta perfilman dan animasi, Indonesia Anime Con akan mengadakan movie panel bersama Rizal Mantovani untuk berdiskusi mengenai film terbaru yang diarahkannya, yaitu Pusaka, bersama aktor-aktor film Pusaka. MUSE juga akan membawa voice actor seperti Dimas Setiaju, Anissa Anggraeni, Enggartiasto Faudi, Alif Wira Prasetya, dan Viola Athaya sebagai seiyuu Indonesia dalam animasi “I Was Reincarnated as the 7th Prince.”

Untuk pecinta cosplayer, Indonesia Anime Con 2024 akan menghadirkan beberapa cosplayer internasional seperti Vann, Sally, dan MinHo. Ketiga cosplayer internasional ini akan memiliki booth di acara Indonesia Anime Con sehingga para pengunjung bisa langsung berinteraksi dan membeli merchandise eksklusif. Vann dan Sally akan memiliki acara panggung pada hari pertama, dan ketiga cosplayer internasional ini juga akan menjadi juri di cosplay championship Indonesia Anime Con bersama dua cosplayer lokal.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Untuk pecinta Vtuber, Indonesia Anime Con menghadirkan Ayunda Risu, Moona Hoshinova, Pavolia Reine, dan Vestia Zeta dari Hololive; Karissa Sharlotte, Violetta Calytrix, Juliana Shafira, Airi Cordelia, Shannon Lynn dari AKA Virtual; dan Tana Nona, Pia Meraleo, serta Kanaia Asa dari JKT48V.

Untuk pencinta komik, beberapa komik artis yang akan hadir di Indonesia Anime Con antara lain: Benishoga, Meaw, Savenia, Maghfirare, Soyatu, Keen Biscuit, Indah “Matcha” Rezki, Aisah PL – Indiemaret, Valery – Komunitas Mangaka, Nisadako – Huion, Esa Pavlichenko – Re:ON, Fuyuki – Kisai Entertainment.

Untuk pecinta musik, Indonesia Anime Con menghadirkan beberapa musisi Indonesia seperti DJ H.L.D.N, Anikuma, Hiroaki Kato, Kaira Shashia, dan Tereza dari Youtube Music Night, serta ditutup oleh Weird Genius pada hari Sabtu dan JKT48 pada hari Minggu.

Dukungan Brand dalam Perkembangan Industri Kreatif

Industri kreatif didukung oleh banyak sektor, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dalam acara Indonesia Anime Con, Indonesiana TV, kanal Kemendikbud, ikut berpartisipasi menjadi official sponsor dan membawa IP Timun Mas Indonesia. “Kami sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia Anime Con, yang berperan penting dalam memajukan industri kreatif dan budaya Indonesia,” ucap perwakilan dari Indonesiana TV.

TipTip, sebagai eksklusif ticketing partner Indonesia Anime Con, juga memberikan pernyataan, “Kami sangat antusias untuk berkolaborasi dengan Indonesia Anime Con, menyediakan platform tiket yang mudah diakses dan mendukung pertumbuhan industri kreatif serta kreator-kreator lokal Indonesia,” kata Coki dari TipTip.

Ayo Datang ke Indonesia Anime Con 2024!

Jangan lewatkan selebrasi budaya pop yang luar biasa di Indonesia Anime Con. Tiket masuk INACON general 1-day pass dimulai dengan harga Rp 105.000, 2-day pass seharga Rp 185.000, cosplayer general 1-day pass seharga Rp 90.000, VIP cosplayer seharga Rp 250.000, dan VIP General seharga Rp 450.000. Acara ini akan diadakan di ICE BSD, Hall 9 & 10 pada tanggal 15-16 Juni 2024. INACON juga menyediakan beberapa shuttle untuk para pengunjung. Untuk informasi lebih lanjut dan pembelian tiket, kunjungi www.indonesianaimecon.com dan ikuti Instagram @indoanimecon.

Dengan program aktivitas, daftar tamu spesial, dan dukungan dari berbagai brand, Indonesia Anime Con yakin dan siap menjadi ajang yang menghubungkan komunitas kreatif di Indonesia serta merayakan budaya pop Asia dengan semangat dan kegembiraan. “Kami sangat bersemangat untuk melihat bagaimana Indonesia Anime Con akan memperkuat dan memperluas dampak budaya pop serta industri kreatif di Indonesia,” tutup Andita Puteri Tirtawisaja. (*)