Gen Z Dari Seluruh Dunia Akan Hadir di Simulasi Sidang PBB di Bali!

Info Event - Asia World Model United Nations (AWMUN) kembali hadir dengan edisi ke-8 yang akan diselenggarakan di Bali pada tanggal 12-15 Juli 2024. Sebelumnya, AWMUN telah diselenggarakan di berbagai kota dunia seperti Seoul dan Bangkok serta telah memiliki sekitar 7.000 alumni. Konferensi ini adalah simulasi sidang PBB yang bertujuan menginspirasi generasi muda dalam memahami diplomasi internasional, keterampilan negosiasi, dan kepemimpinan global.

AWMUN VIII akan diadakan di Bali Nusa Dua Convention Centre, venue berkelas dunia yang telah digunakan untuk acara besar seperti G20 dan World Water Forum 2024. Pemilihan venue ini diharapkan dapat memberikan inspirasi kepada delegate AWMUN dan merasakan suasana bagaimana pemimpin dunia berdiplomasi dan bernegosiasi di sidang PBB.

Acara bergengsi ini berada di bawah naungan International Global Network dan akan menjadi wadah bagi pemuda berusia 15-25 tahun dari seluruh dunia untuk berkumpul dan berdiskusi tentang isu-isu global yang relevan. Pendaftaran peserta telah dibuka dan akan ditutup pada tanggal 17 Juni 2024. Sampai saat ini, total ada 11 negara yang telah mengonfirmasi kehadirannya di AWMUN VIII.

Tahun ini, AWMUN VIII mengusung tema “Exploring the Interplay of Development: Globalizations and Localization”. Tema ini menyoroti bagaimana globalisasi dan lokalisasi dapat saling memengaruhi dan memperkaya proses pembangunan. Globalisasi membuka peluang bagi pertukaran budaya, ekonomi, dan teknologi, sementara lokalisasi memastikan bahwa perkembangan tersebut tetap relevan dan bermanfaat bagi komunitas lokal. Melalui diskusi dan simulasi di AWMUN VIII, peserta akan diajak mengeksplorasi dinamika ini dan menemukan cara-cara inovatif untuk memadukan keduanya demi pembangunan yang berkelanjutan.

AWMUN VIII akan menghadirkan empat council (komite) yang dapat dipilih peserta dalam kegiatan meeting session, yaitu:

UNICEF dengan tema ‘Protecting the Future: Ensuring Education, Health, and Safety for Children in Gaza’. UNESCO dengan tema ‘Emergences of Artificial Intelligence: A Support or A Threat to Quality Education’. UNWTO dengan tema ‘Harnessing Sustainable Tourism Practice: Balancing Economic Growth with Environmental Preservation’. UNEP dengan tema ‘Accelerating the Transition to Green Economy’.

Acara ini juga akan dihadiri oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Ariotedjo, yang akan menambah kemeriahan acara dan memberikan inspirasi bagi para peserta mengenai pentingnya peran pemuda dalam diplomasi global.

Detail Acara:

Tanggal: 12-15 Juli 2024

12-15 Juli 2024 Venue: Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) dan Garuda Wisnu Kencana (GWK)

Bali Nusa Dua Convention Centre (BNDCC) dan Garuda Wisnu Kencana (GWK) Hotel Akomodasi: Bali Paragon Hotel

Bali Paragon Hotel Tema: Exploring the Interplay of Development: Globalization and Localization

Exploring the Interplay of Development: Globalization and Localization Peserta: Pemuda usia 15-25 tahun sebagai delegasi (peserta di luar rentang usia tersebut dapat mendaftar sebagai observer)

Agenda Kegiatan:

Opening Ceremony

MUN 101 (Pelatihan dasar tentang Model United Nations)

Meeting Session

Gala Dinner

City Tour

Cultural Performance

Closing Ceremony

Panitia mengundang siswa, mahasiswa, dan pemuda dari seluruh dunia, terutama Indonesia, untuk bergabung dan berpartisipasi dalam forum ini. Dengan berbagai topik yang akan dibahas di setiap komite, peserta akan mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan, meningkatkan kemampuan berdebat, dan membangun jejaring internasional.

Beberapa sekolah asal Indonesia yang menjadi alumni AWMUN adalah SMAN 8 Jakarta, High Scope Indonesia, SMA IT Nurul Fikri, Global Mandiri School, Surabaya European School, SMA Labschool Kebayoran, Santa Ursula BSD School, SMA Taruna Nusantara, SPK Penabur International, School Dwiwarna Senior High Boarding School, Global Prestasi School, SMAN 5 Semarang, SMAN 2 Surabaya, MAN Insan Cendekia Jambi, SMAIT Plus Cordova, SMAS Cendana PHR Duri, SMA Tarakanita 1 Jakarta, SMAN 1 Bekasi, SMA Lentera Harapan Tomohon, dan masih banyak lagi.

Program AWMUN ini tidak hanya terbuka untuk siswa/i SMA saja, namun juga mahasiswa/i perguruan tinggi dan fresh graduates. Beberapa universitas asal Indonesia yang pernah menjadi alumni AWMUN adalah Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Binus University, Universitas Gadjah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Trisakti, Universitas Pendidikan Nasional, Universitas Sriwijaya, Universitas Riau, dan masih banyak lagi.

Proses Pendaftaran:

Registrasi di Website: AWMUN Registration Nantikan hasil seleksi selambat-lambatnya 3x24 jam. Pengumuman kelolosan akan diinformasikan via email. Program ini merupakan program mandiri (self-funded). Untuk berpartisipasi, delegasi yang lolos proses seleksi akan mendapatkan informasi untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, peserta akan mendapatkan alokasi council dan country.

Mari bergabung dalam AWMUN VIII dan jadilah bagian dari generasi muda yang siap menghadapi tantangan global dengan diplomasi dan negosiasi yang matang! (*)