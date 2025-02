AWMUN X Perkuat Peran Pemuda dalam Revolusi Industri ke-5

Iklan

Info Event - Asia World Model United Nations (AWMUN) X, yang diselenggarakan oleh International Global Network, digelar di Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 14-17 Februari 2025. Acara ini dihadiri oleh lebih dari 258 delegasi dari 27 negara, menjadi ajang diskusi global yang mempertemukan para pemimpin muda dari berbagai latar belakang budaya dan akademik.

Dengan mengusung tema “Navigating The Future: Shaping Our Role in the 5th Industrial Revolution”, Model United Nations ini berfokus pada eksplorasi peran generasi muda dalam menghadapi Revolusi Industri ke-5. Era ini menekankan integrasi kecerdasan buatan, teknologi canggih, dan nilai-nilai kemanusiaan dalam membentuk masa depan dunia.

AWMUN X mendapat dukungan dari Malaysia Convention & Exhibition Bureau (MyCEB) di bawah Kementerian Pariwisata Malaysia, yang berkomitmen mendorong pertukaran pemikiran dan kerja sama internasional. Sejumlah duta besar dan perwakilan diplomatik yang bertugas di Malaysia turut hadir untuk berbagi wawasan global kepada para peserta, di antaranya:

H.E. Lisualdo Gaspar – Duta Besar Republik Demokratik Timor-Leste untuk Malaysia

H.E. Jabulisile Msibi – Kuasa Usaha Afrika Selatan untuk Malaysia

H.E. M.I. Mohamed Rizvi – Pejabat Tinggi Komisioner Republik Demokratik Sri Lanka untuk Malaysia

Mr. Carlos Javier – Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Peru di Malaysia

Sebagai platform pembelajaran yang komprehensif, AWMUN X memberikan kesempatan bagi peserta untuk mengasah keterampilan penting dalam dunia akademik dan profesional. Melalui simulasi sidang PBB dan diskusi diplomatik, delegasi dilatih untuk meningkatkan kemampuan public speaking, berpikir kritis, keterampilan diplomasi, serta membangun jejaring internasional yang bermanfaat bagi masa depan mereka.

Menambah kredibilitasnya, AWMUN X telah terdaftar secara resmi di Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Dengan pengakuan ini, para peserta dapat mencantumkan sertifikat AWMUN dalam proses seleksi akademik di universitas ternama.

"AWMUN X adalah wadah bagi pemuda dari berbagai belahan dunia untuk berkumpul, berdiskusi, dan mencari solusi bagi tantangan global. Dengan beragam perspektif dan latar belakang, para delegasi tidak hanya berlatih diplomasi, tetapi juga memperkuat jaringan internasional serta keterampilan yang akan berguna dalam perjalanan akademik dan profesional mereka. Kami berharap pengalaman ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk berkontribusi lebih besar di masa depan,” ujar penyelenggara AWMUN X.

Keberhasilan acara ini semakin menegaskan posisinya sebagai wadah bagi para pemimpin muda dunia untuk bertukar ide dan membangun jaringan internasional yang kuat. Diharapkan, forum ini terus melahirkan solusi nyata bagi tantangan global di era Revolusi Industri ke-5. (*)