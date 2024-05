Klasik dan Megah! Hotel Salak The Heritage Akomodasi Rapat Sejak Jaman Kolonial Belanda

Iklan

Info Event - Jika London terkenal dengan Hotel Ritz Carlton dan Singapura memiliki Hotel Raffles, maka Indonesia, tepatnya di Kota Bogor, memiliki permata bersejarah yang bergaya klasik kolonial, yaitu Hotel Salak The Heritage. Dibangun sejak era kolonial, tepatnya tahun 1856, hotel ini tidak hanya megah dan mewah, tetapi juga terawat dengan baik dan tetap beroperasi hingga kini. Dengan tag line "Where Historical Values and Modern Technology Meet", Hotel Salak The Heritage menjadi pilihan utama bagi tamu kenegaraan, termasuk mantan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan delegasinya pada April 2024.

Lokasi Strategis di Depan Istana Kepresidenan

Hotel Salak The Heritage terletak di lokasi paling strategis di Kota Bogor, tepat di depan Istana Kepresidenan Bogor dan pusat pemerintahan, serta di titik 0 km Kota Bogor yang ditandai dengan sebuah tugu kecil di area depan hotel. Keistimewaan ini menjadikannya sangat mudah diakses dan ideal untuk berbagai acara penting.

Fasilitas Unggulan

Hotel ini menawarkan berbagai fasilitas yang luar biasa:

Ruang Pertemuan dan Ballroom: Terdapat 15 ruang pertemuan serta 2 ballroom yang mampu mengakomodasi kebutuhan rapat dari skala kecil hingga besar.

Pilihan Kamar: Hotel Salak The Heritage memiliki 8 tipe kamar, termasuk kamar suite di bangunan asli dengan pemandangan langsung ke Istana Kepresidenan.

Restoran dan Lounge: Lima restoran dan lounge yang menyajikan hidangan mulai dari makanan khas Nusantara hingga internasional.

Pelayanan Ekstra yang Memanjakan

Menurut Info Hari, Director of Sales & Marketing Hotel Salak The Heritage, hotel ini selalu memberikan pelayanan ekstra kepada tamu. "Kami menyediakan layanan antar-jemput dari dan ke terminal Damri serta Stasiun Kereta Api Kota Bogor, menu coffee break dengan klapertaart huize yang legendaris, serta pengantaran ke pusat oleh-oleh di Kota Bogor. Ini tentu menjadi keuntungan tambahan bagi tamu yang melakukan rapat," ujarnya.

Area Terbuka Hijau dan Fasilitas Unik

Hotel Salak The Heritage juga menawarkan area terbuka hijau yang dilengkapi dengan kolam ikan dan burung-burung, memberikan suasana tenang dan nyaman bagi tamu yang ingin beristirahat di tengah padatnya jadwal. Selain itu, setiap tamu berkesempatan untuk memenangkan undian dengan hadiah menginap gratis, logam mulia, hingga sepeda motor.

Informasi dan Reservasi

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda dapat mengunjungi Hotel Salak The Heritage di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8 Kota Bogor. Anda juga bisa mengakses website mereka di www.hotelsalak.co.id atau mengikuti Instagram mereka di @hotelsalak. (*)