ALL - Accor Live Limitless Sukses Meriahkan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024

Info Event - ALL - Accor Live Limitless, program loyalitas gaya hidup Accor, sukses memeriahkan Jakarta International BNI Java Jazz Festival 2024. ALL menegaskan kembali dedikasinya untuk menghadirkan momen musik tak terlupakan dan nilai tak tertandingi bagi member, pecinta jazz, dan penggemar musik. Menandai tahun kedua berturut-turut sebagai sponsor utama, ALL mentransformasi lanskap festival dengan hiburan spesial dan suguhan eksklusif, memperkaya pengalaman para pengunjung di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, dari 24 Mei 2024 hingga 26 Mei 2024.

ALL.com Hall bergema dengan perpaduan luar biasa antara musisi berbakat Indonesia dan internasional, memikat penonton dengan penampilan luar biasa. Artis ternama seperti OOKAY, Warna, Sandhy Sondoro & The Warasjazz, Tantry & The Momons yang menampilkan Maya Hasan, The Amy Winehouse Band, 92914, Aisha Retno, Joyce Wrice, dan banyak lagi menghiasi panggung, memastikan ALL.com Hall menjadi area yang harus dikunjungi para pecinta musik pengunjung acara.

Di tengah festival, ALL.com Lounge hadir sebagai pusat aktivitas yang dinamis, menawarkan kepada member ALL dan peserta festival serangkaian pengalaman unik. Hiburan seru meliputi pertunjukan langsung artis ternama pilihan spesial dari ibis Music yaitu Mocca, Adhitia Sofyan, dan Andien, untuk di panggung ibis Music; kelezatan es krim dari Pullman Jakarta Central Park; aktivitas menarik seperti photobooth yang ramai, permainan interaktif, fasilitas gratis termasuk sarana gratis isi ulang air minum dan sambungan charger HP; serta kesempatan hadiah menarik, termasuk voucher kamar hotel.

Melengkapi sajian gastronomi festival, tim kuliner Mercure Jakarta Batavia menggoda selera dengan pilihan kelezatan lokal dengan menu iga berkonsep Soul of Ribs bagi para pengunjung festival.

Garth Simmons, Chief Operating Officer Accor Premium, Midscale, and Economic Division di Asia, mengungkapkan antusiasmenya, dengan menyatakan, “Kami merasa terhormat sekali lagi bisa menjadi bagian dari Jakarta International BNI Java Jazz Festival. ALL berkomitmen untuk menciptakan karya yang khas dan berkesan, dan pengalaman musik tanpa batas untuk member ALL dan peserta festival kami di ALL.com Hall dan ALL.com Lounge. Festival ini berfungsi sebagai platform luar biasa untuk merayakan musik, budaya, dan komunitas, khususnya bagi member ALL yang dapat sepenuhnya menikmati rangkaian keuntungan."

ALL - Accor Live Limitless adalah program loyalitas gaya hidup untuk ekosistem perhotelan Accor. ALL menawarkan pengalaman selama dan setelah menginap di hotel, termasuk 5.600 hotel di lebih dari 110 negara, dan di lebih dari 45 merek hotel termasuk Swissôtel, Pullman, Mövenpick, Grand Mercure, Novotel, Mercure, dan ibis. Program loyalitas memberikan akses ke beragam reward, layanan, dan pengalaman dengan mitra strategis. ALL mendukung member mewujudkan minat mereka setiap hari dengan lebih dari 2.000 acara di seluruh dunia, mulai dari acara lokal hingga acara olahraga dan musik terbesar tahunan. (*)