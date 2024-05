Iklan

Info Event - Sound Rhythm mengumumkan sebuah berita gembira bagi para penggemar musik di Indonesia: superstar dunia, Niall Horan, akan menghentak panggung Jakarta dengan tur berikutnya yang bertajuk "THE SHOW LIVE ON TOUR 2024 DI JAKARTA INDONESIA". Tur ini menjadi peristiwa besar karena merupakan tur utama pertamanya sejak tur konser “Flicker World Tour 2018”. Niall Horan akan membawakan semua lagu-lagu dari ketiga album solonya, termasuk album terbarunya 'The Show'.