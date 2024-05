Antusiasme Masyarakat Meningkat di Hari Ketiga Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024

Info Event - Memasuki hari ketiga, antusiasme masyarakat terhadap ajang PERIKLINDO Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 terus mengalami peningkatan. Pengunjung lintas sektor mulai dari pegiat usaha kendaraan listrik termasuk industri komponen pendukung baik dalam maupun luar negeri hingga pegiat profesional di bidang pendidikan terus berdatangan ke Jakarta Internasional Expo (JIExpo).

Project Manager PEVS 2024, Rudi MF mengatakan, banyak brand yang hadir di PEVS berlomba-lomba untuk menunjukan produk terbaiknya kepada para pengunjung. Pasalnya, Periklindo Electric Vehicle Show yang pada tahun ini berkolaborasi dengan Asiabike Jakarta (ABJ) bukan hanya menjadi ajang pameran semata melainkan juga wadah untuk pelaku indsutri bertemu untuk saling bekerja sama Business to Business (B2B).

Kawasan Hall A JIExpo misalnya yang menarik perhatian pengunjung lintas negara untuk melihat-lihat produk-produk sepeda motor dan sepeda listrik beserta industri komponen pendukungnya yang dihadirkan oleh Asiabike Jakarta. Sebanyak total 90 peserta brand yang telah mendunia ikut memamerkan produk unggulannya dengan produk yang menyasar target segala usia.

"Kolaborasi antara PEVS dan Asiabike Jakarta adalah bagian dari strategi yang disajikan Dyandra Promosindo selaku penyelenggara untuk mendongkrak minat masyarakat Indonesia. Hal ini diwujudkan, demi mendukung Pemerintah Indonesia untuk percepatan transisi kendaraan listrik oleh masyarakat Indonesia, guna terciptanya lingkungan yang lebih hijau dan mendukung transisi kendaraan ke era elektrifikasi di Indonesia," ucapnya dalam acara PEVS 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (2/5/2024).

Menurutnya, seluruh peserta Asiabike Jakarta telah memiliki penggemar tersendiri dengan berbagai line up produk unggulannya. Misalnya produk motor listrik bermodel skuter milik Ofero Picassio. Brand lain yang dibawa oleh AsiaBike Jakarta adalah Yadea. Pada gelaran ini, Yadea membawa sejumlah model seperti Yadea T9, E8S dan G6 serta sepeda listrik terbarunya yaitu GT30.

Kemudian salah satu brand yang diserbu pengunjung di Hall A adalah Pasific. Pada ajang pameran PEVS bersama AsiaBike Jakarta, Pasific menampilkan 10 model sepeda listrik. Kemudian masih ada beberapa brand ternama lainya yang mejeng di ajang pameran Asiabike Jakarta dari mulai Aima, Bodo, Cnae, Datai, Dfjzdj, Dimen, Gobao, Gowei, Kuama, Lima, Luyuan, Pacific, Pai, Phoenix, Phylion, Pony, Scud Power, Shiwei, Sinc Lithium Battery, Sunra, hingga Tailg.

"Banyaknya ragam merek yang dipasarkan pada Periklindo Electric Vehicle Show 2024 baik melalui strategi B2B hingga Business to Customer (B2C), secara linear diperuntukkan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia dalam menggapai Indonesia Net Zero Emission pada 2050. Ia juga berharap, agar berbagai produk variatif yang dipamerkan pada PEVS 2024 dapat menjadi alternatif pilihan produk untuk masyarakat yang ingin segera beralih ke energi hijau," kata Rudi.

Telah menjadi keunikan tersendiri bagi PEVS, karena mampu merangkul seluruh kalangan masyarakat tak terkecuali pegiat akademisi otomotif tanah air. Tahun ini, Periklindo Electric Vehicle Show 2024 menyediakan booth khusus bagi pelaku akademisi, dari 3 (tiga) universitas ternama di Indonesia yang berkomitmen memamerkan produk inovatif asli karya mahasiswa/i Indonesia.

Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) memamerkan produk andalannya Molis, sebuah mobil bernuansa mobil balap berbasis listrik. Produk andalan PNJ sontak membuat pengunjung mengeluarkan gawai nya masing-masing untuk mengabadikan karya anak bangsa ini. Selanjutnya, Universitas Budi Luhur yang memamerkan karya kendaraan listrik roda dua bernuansa sangar dan gagah. 3 (tiga) koleksi dari Universitas Budi Luhur sengaja dibawa khusus ke PEVS 2024 untuk membuktikan pada masyarakat Indonesia, bahwa mahasiswa/i mampu membuat produk dengan kualitas yang tak kalah jika dibandingkan manufaktur ternama. Terakhir, Universitas Indonesia yang tergabung dalam Supermileage Vehicle Team turut memamerkan karya terbaiknya Arjuna 3.0 The Urban EV, yakni sebuah mobil mungil berbasis listrik dan dengan bentuk yang sangat unik. Berkat keunikan Arjuna The Urban EV, kendaraan ini berhasil menyabet 3 piala sekaligus dari berbagai ajang perlombaan. Pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi terobosan karya anak bangsa dari kendaraan listrik, di Hall C Kawasan JIExpo Kemayoran.

Selain itu, berbagai deret mobil listrik klasik turut menyorot perhatian pengunjung PEVS 2024 hari ketiga (2/5/2024). Bertajuk EV Classic, PEVS 2024 menghadirkan setidaknya line up kendaraan klasik yang telah dimodifikasi, mulai dari VW hingga Mustang.

Malam hari (2/5/2024), semarak optimisme menyambut era elektrifikasi di Indonesia tak menyulut minat dan perhatian Letjen TNI AM Putranto untuk mengunjungi PEVS 2024 di JIExpo, Kemayoran. Sebagai asisten khusus Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Komisaris Independen PT Pindad, kunjungan kali ini diakui sebagai kunjungan yang sarat akan makna. Pihaknya berkeliling seluruh area PEVS 2024 untuk meninjau kesiapan industri dalam menyajikan ragam varian kendaraan berbasis baterai yang diperuntukkan untuk seluruh masyarakat Indonesia.