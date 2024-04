The Westin Resort Nusa Dua Memperkenalkan Chef Dane Fernandes sebagai Executive Chef

Iklan

Info Event - The Westin Resort Nusa Dua, Bali memperkenalkan Chef Dane Fernandes sebagai Executive Chef baru mereka. Berasal dari Pulau Charao di Goa, India, Chef Dane membawa pengalaman dunia kulinernya yang telah terasah selama lebih dari 14 tahun ke surga tropis ini.

Sejak awal, Chef Dane telah menunjukkan ketertarikannya pada dunia kuliner. Dibesarkan dalam keluarga petani, ia menemukan keindahan alam dan kekayaan rasa dalam hidangan-hidangan sederhana. Kedatangannya di The Westin Nusa Dua Bali bertepatan dengan perayaan Natal tahun sebelumnya, membuatnya terpesona oleh kemeriahan dan ekstravaganza budaya yang ditawarkan oleh resor ini.

Pengalaman Chef Dane tidak diragukan lagi. Sebagai Executive Chef termuda di St. Regis di bawah Marriot APAC, ia telah mengukir prestasi gemilang dalam kariernya. Perannya di JW Marriott Mumbai Sahar dan St. Regis Mumbai mendapat penghargaan seperti Rising Star Asia Pacific untuk Marriott International pada tahun 2018 dan Young Chef 2022 oleh Campo Viejo. Kontribusinya pada acara-acara bergengsi seperti perjamuan Make in India di Mumbai, World Economic Forum di Davos, dan Commonwealth Games ke-19 di New Delhi, semakin meneguhkan reputasinya sebagai seorang Chef yang berbakat.

Salah satu inovasi terkenal Chef Dane adalah Creme & Cacao, sebuah pengalaman bersantap tujuh hidangan yang memperkenalkan kolaborasi antara Elle & Vire dan Callebaut, yang mendobrak batas antara susu dan cokelat.

Komitmen The Westin Resort Nusa Dua, Bali terhadap kesejahteraan holistik sangat cocok dengan visi Chef Dane. Dalam mendukung "6 Pillars of Wellness" resor, Chef Dane akan menekankan pilihan menu makanan sehat, minuman cocktail yang mengandung antioksidan, dan beragam jus buah hingga smoothies bergizi di Westin Fresh by the Juicery. Bahkan dalam ruang pertemuan, Westin akan menyajikan berbagai pilihan kudapan sehat untuk menggantikan pilihan tradisional.

Di luar dapur, Chef Dane menikmati waktu luangnya dengan berenang, menjelajahi tempat-tempat baru, dan berlari. Sander Looijen, General Manager The Westin Resort Nusa Dua, Bali, menyambut baik penunjukan Chef Dane dan mengapresiasi pendekatannya yang inovatif yang sejalan dengan komitmen resor untuk memberikan pengalaman bersantap yang luar biasa kepada para tamu.

Kunjungi situs web resmi The Westin Resort Nusa Dua, Bali atau temukan mereka di media sosial @WestinBali untuk informasi lebih lanjut tentang pengalaman kuliner yang ditawarkan oleh Chef Dane dan timnya. Dengan Chef Dane Fernandes di dapur, tamu-tamu resor bisa mengharapkan pengalaman kuliner yang tak terlupakan di tengah pesona tropis Bali. (*)