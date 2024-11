Rayakan Liburan Natal dan Tahun Baru di Surga Tropis The Westin Resort Nusa Dua, Bali

Iklan

Info Event - Bayangkan berlibur di sebuah tempat yang menyatu dengan alam tropis Bali—di The Westin Resort Nusa Dua, Bali, sebuah surga tersembunyi yang mengundang Anda untuk merayakan musim liburan dalam suasana yang tenang, menyegarkan, dan penuh kebahagiaan. Terletak di sepanjang pantai Bali yang masih alami, resort ini menawarkan pengalaman liburan yang tak terlupakan dengan perpaduan keindahan alam, santapan lezat, aktivitas menyenangkan untuk keluarga, serta kesempatan untuk bersantai sepenuhnya.

Malam Natal di The Westin Resort Nusa Dua akan dimulai dengan "Christmas Eve Tropical Feast" pada 24 Desember. Nikmati prasmanan hidangan laut mewah yang disajikan bersama hidangan tropis yang menggoda, sambil ditemani musik akustik live dan pertunjukan tari yang memukau. Perayaan di bawah taburan bintang ini dijamin akan menciptakan kenangan manis bersama orang-orang terkasih. Sebelum makan malam, Anda bisa menikmati alunan lagu-lagu Natal yang merdu di Lobby, lengkap dengan kunjungan Santa Claus yang akan menyapa para tamu mulai pukul 18.00 hingga 19.00.

Keesokan harinya, "Christmas Day Brunch & Family Celebration" membawa kegembiraan di pagi Natal, di mana Santa akan mengajak anak-anak untuk mengikuti "Santa’s Island Adventure" di pantai. Setelah itu, nikmati sarapan spesial dan permainan yang menyenangkan. Untuk makan siang, bersantaplah di Prego dengan hidangan Italia favorit, lengkap dengan musik live dan aktivitas seru untuk seluruh keluarga.

Untuk menyambut Tahun Baru 2025, The Westin Resort Nusa Dua menyuguhkan "New Year’s Eve Extravaganza" yang spektakuler. Gala malam tahun baru bertema tropis ini akan menyajikan pertunjukan langsung, santapan lezat, dan penghitungan mundur yang penuh semangat di Mangupura Hall. Bagi yang menginginkan suasana lebih intim, "New Year’s Eve Dinner" di Ikan Restaurant menjadi pilihan sempurna dengan lima hidangan menu premium di tepi laut yang dilengkapi dengan live band dan pemandangan pantai yang romantis.

Malam tahun baru akan semakin meriah dengan After Dinner Beach Party, yang menampilkan DJ dan penari api yang memeriahkan pasir pantai. Nikmati malam penuh energi sambil menari dan merayakan pergantian tahun dalam suasana tropis yang eksotis.

Awali tahun baru Anda dengan "New Year’s Day Brunch & Beach BBQ" di Prego. Nikmati hidangan Italia favorit dan kudapan manis di pagi hari, atau bagi yang ingin merasakan suasana lebih santai, bergabunglah untuk menikmati "Beach BBQ Dinner" di Temple Garden dengan hidangan panggang khas yang disajikan di bawah bintang-bintang, sambil dihibur dengan musik live.

The Westin Resort Nusa Dua menawarkan berbagai pilihan tempat makan yang mengesankan, masing-masing menyajikan pengalaman kuliner yang berbeda. Cicipi hidangan laut segar di Ikan Restaurant, nikmati hidangan Jepang otentik di Hamabe, atau pilih Prego untuk menikmati santapan Italia yang menyenangkan untuk keluarga. Setiap restoran akan membuat liburan Anda semakin istimewa.

Selama musim liburan, nikmati perawatan yang menyegarkan di Heavenly Spa by Westin, yang telah memenangkan berbagai penghargaan. Spa ini menawarkan berbagai perawatan kesehatan yang dirancang untuk membuat Anda merasa rileks dan bugar, mulai dari sesi spa yang memanjakan hingga Yoga and Wellness Retreat setiap hari. Anda juga bisa mencoba perawatan bertema liburan yang menggunakan bahan-bahan alami Bali, sehingga tubuh, pikiran, dan jiwa Anda dipulihkan dengan sempurna.

Sander Looijen, General Manager The Westin Resort Nusa Dua, menyampaikan, “Kami dengan senang hati menawarkan pengalaman liburan yang benar-benar menyenangkan di The Westin Resort Nusa Dua, Bali. Tema 'Hidden Tropical Paradise' kami mengundang para tamu untuk merasakan keindahan alam Bali, menikmati keramahan kelas dunia, santapan lezat, dan pengalaman kesehatan yang memastikan kenangan tak terlupakan.”

Dengan segala kemewahan dan keindahan yang ditawarkan, The Westin Resort Nusa Dua adalah tempat yang sempurna untuk merayakan liburan Natal dan Tahun Baru Anda. Di sini, setiap momen bersama keluarga dan teman akan menjadi lebih hidup dan penuh kebahagiaan di tengah surga tropis yang menawan. Untuk informasi lebih lanjut atau melakukan reservasi, kunjungi www.westinnusaduabali.com atau ikuti keseruannya di media sosial kami @WestinBali. (*)