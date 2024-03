Road to IMX 2024 Surabaya: Mengangkat Suasana 'Pop Up Little Tokyo'

Iklan

Info Event - Tanggal 30 Maret 2024, Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi saksi dari kelanjutan rangkaian acara Roadshow Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2024. Setelah sukses menggelar pameran pertama di Osaka Auto Messe 2024, IMX kali ini memboyong konsep unik bertajuk 'Pop Up Little Tokyo' ke kota pahlawan tersebut.

Perkembangan Modifikasi di Surabaya

Kota Surabaya telah memberikan kontribusi besar terhadap perkembangan industri modifikasi secara nasional. Tak hanya melahirkan banyak kreator modifikasi berbakat yang dapat bersaing di tingkat internasional, tetapi Surabaya juga menjadi pusat tren modifikasi di wilayah Indonesia Timur.

Headliner Utama: Nissan GT-R NISMO GT3

Salah satu sorotan utama dari acara 'Pop Up Little Tokyo' adalah kehadiran Nissan GT-R NISMO GT3. Mobil balap kelas GT3 ini, yang dikembangkan sepenuhnya oleh tuner internal Nissan Motorsport (NISMO), tidak hanya populer dalam budaya pop seperti film dan video game, tetapi juga telah terjun dalam balapan resmi dengan pengendara terkenal seperti Jann Mardenborough, yang dikenal dari layar lebar Gran Turismo pada tahun 2023.

Galeri Eksibisi: Menampilkan Karya Modifikasi Terbaik

Konsep acara 'Road to IMX 2024 Surabaya' dirancang mirip dengan galeri eksibisi dalam pameran seni. Pengunjung, terutama didominasi oleh Milenial dan Gen Z, diajak untuk mengeksplorasi ruang pamer yang menampilkan 6 unit mobil modifikasi, termasuk Nissan GT-R R35 NISMO GT3 dan Mitsubishi Lancer Evo IX MR.

Demo Mobil dari Produsen Aftermarket

Para produsen aftermarket juga turut serta dalam acara ini dengan membawa demo car masing-masing. Misalnya, Spraywax Premium, Wetshine, memamerkan Nissan Fairlady 350Z yang telah mengalami berbagai perawatan, termasuk perlakuan repaint dan lapisan coating Premium Spray Wax yang memberikan proteksi pada bodi mobil.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Honda CRX dan Mazda RX-7 FD LB Super Silhouette

Dalam area booth lainnya, Turbo Bastard Wheel (TBW) menampilkan Honda CRX sebagai demo car. Tak ketinggalan, modifikasi lintas negara juga turut dipamerkan, seperti Mazda RX-7 FD LB Super Silhouette milik Arief Muhammad.

Supergiveaway Car Reveal: Kesempatan Langka

Tradisi IMX untuk menyajikan mobil modifikasi sebagai hadiah berlanjut dengan pengenalan salah satu dari tiga mobil modifikasi yang akan menjadi Supergiveaway IMX tahun ini. Basis mobil standar dengan tema GH Style akan dikembangkan oleh car enthusiast Gofar Hilman, menawarkan kesempatan kepada audiens untuk mengikuti program Supergiveaway di acara puncak IMX 2024.

Berlimpah Hadiah Menarik untuk Pengunjung

Pengunjung tidak hanya disuguhi dengan pameran mobil dan berbagai demo, tetapi juga memiliki kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik, termasuk velg aftermarket, merchandise, speaker, dan lainnya. Selain itu, acara ini juga menyelenggarakan berbagai program menarik seperti talk show, coaching clinic, dan kegiatan berbagi seperti iftar bersama dan lelang amal.

Keseruan acara ini didukung sepenuhnya oleh co-sponsor IMX 2024, seperti Pentaprima Paint, Omnitarra Sticker, dan Wetshine, serta mendapat dukungan dari pemerintah melalui Kementrian Perindustrian serta Kementrian Pariwisata dan Industri Kreatif.

Dengan konsep unik 'Pop Up Little Tokyo' dan berbagai kegiatan menarik yang diselenggarakan, Road to IMX 2024 Surabaya menjadi magnet bagi para pecinta modifikasi dan industri otomotif secara keseluruhan. (*)