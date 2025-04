IMX Semarang 2025 Siap Guncang Sam Poo Kong

Iklan

Info Event - Dua hari menjelang penyelenggaraan Road to Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025: 8VOLUTION, atmosfer antusiasme terus meningkat di Kota Semarang. Bertempat di landmark bersejarah Sam Poo Kong pada Sabtu, 26 April 2025, IMX Semarang siap menyuguhkan perpaduan unik antara modifikasi otomotif, budaya lokal, dan gaya hidup modern dalam sebuah gelaran spektakuler.

Sebagai bagian dari rangkaian menuju puncak IMX 2025 di ICE BSD yang akan digelar pada 10–12 Oktober 2025, acara ini menjadi titik temu penting bagi pelaku industri modifikasi, komunitas otomotif, serta masyarakat kreatif yang haus akan inovasi dan inspirasi.

“IMX kembali hadir di Kota Semarang dan kali ini kami membawa keseruan yang hampir sama seperti di Jakarta. Brand internasional seperti Liberty Walk yang ikut hadir merupakan bentuk kepercayaan modifikator internasional terhadap Kota Semarang. Saya mengundang para petrolhead untuk wajib hadir di IMX Semarang, 26 April ini,” ungkap Andre Mulyadi, Project Director IMX dan founder NMAA.

Tiket Presale SOLD OUT, Tiket On The Spot Masih Tersedia!

Tingginya animo masyarakat membuat tiket presale resmi habis terjual. Namun, jangan khawatir—tiket on the spot (OTS) masih tersedia dalam jumlah terbatas dan dapat dibeli langsung di lokasi acara mulai pukul 09.00 WIB. Acara IMX 2025 Semarang akan berlangsung dari pukul 10.00 hingga 20.00 WIB.

Cukup dengan Rp55.000 (belum termasuk biaya admin platform tiket), pengunjung dapat menikmati seluruh program acara, berkesempatan mendapatkan merchandise eksklusif, serta memenangkan doorprize menarik dengan membeli Sticker Pack IMX 2025.

Program Unggulan IMX Semarang

Rangkaian kegiatan Road to IMX 2025 Semarang dipenuhi dengan program menarik yang siap menginspirasi para pecinta otomotif. Berikut sederet konten unggulan yang akan hadir:

Car Meetup Semarang, ajang kumpul mobil-mobil modifikasi terbaik hasil kurasi dari NMAA, menampilkan karya-karya unggulan builder Tanah Air.

Liberty Walk Indonesia Tour 2025, di mana Kota Semarang menjadi kota pertama dalam tur Liberty Walk di Indonesia. IMX Semarang akan menghadirkan langsung Toshi dan Hyuma dari Jepang. Mereka akan berbagi cerita modifikasi khas LBWK, sekaligus membawa die-cast edisi terbatas serta merchandise eksklusif yang hanya tersedia di acara ini.

Peluncuran produk terbaru Gofar Hilman, figur ikonik di dunia lifestyle otomotif, yang akan memperkenalkan rilisan spesial untuk pertama kalinya.

Pop-Up Booth Aftermarket, menampilkan berbagai produk otomotif dengan penawaran terbaik.

Mobil-mobil legenda terbaik, seperti Shiro Estilo EG6 yang baru kembali dari Osaka Auto Messe; IONIQ 5 Coga Bodykit; Skyline R32 Drag Race dari Engine Plus; Skyline Carbon, Silvia Liberty Walk, dan 180 SX dari Garasi Drift.

Penampilan musik spesial dari Hadi ‘Jibon’ Satriaji, musisi yang digemari generasi Z, siap menambah semarak suasana.

Sticker Raffle Pack IMX 2025, setiap pengunjung berkesempatan membeli exclusive sticker pack IMX 2025 untuk mendapatkan berbagai sticker menarik dan kupon raffle berhadiah, mulai dari velg ring 17, die-cast Mini GT LBWK Limited IMX 2024, hingga berbagai merchandise menarik yang diundi hampir setiap jam di panggung utama.

Toys & Die-Cast Expo, menghadirkan 10 booth die-cast yang membawa koleksi langka dengan harga terbaik, termasuk Hot Wheels Indonesia yang akan membuka booth dengan promo menarik.

Dan tentu saja, akan ada banyak kejutan eksklusif lainnya yang hanya bisa dinikmati secara langsung di IMX Semarang.

Dengan atmosfer kultural khas Semarang dan latar belakang Sam Poo Kong yang ikonik, acara ini dipastikan menjadi pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar otomotif dan gaya hidup.

Mini GT LBWK Kenmeri Ver.3 Edisi Terbatas Debut di IMX Semarang

Mini GT LBWK Kenmeri Ver. 3 yang akan dirilis dalam rangkaian IMX 2025 Semarang Series adalah produk terbatas dari Liberty Walk dengan keautentikan terjamin. Setiap die-cast akan dilengkapi dua hologram: nomor seri dan authentication barcode. Hologram nomor seri menunjukkan lokasi Series IMX dan urutan die-cast (0001–1500), sedangkan barcode autentikasi memiliki lapisan scratch untuk memverifikasi keasliannya. Inovasi ini menjadi yang pertama dari Liberty Walk dan mempercayakan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkannya.

Dengan beragam acara menarik dan dukungan berbagai pihak, IMX 2025 Semarang diharapkan menjadi salah satu perhelatan otomotif terbesar tahun ini. Pengunjung diimbau datang lebih awal agar dapat menikmati seluruh rangkaian acara tanpa terkendala antrean. Sampai jumpa di IMX 2025 Semarang!

Road to IMX 2025

Sebagai bagian dari persiapan menuju acara utama sekaligus ajang promosi produk lokal, IMX 2025 telah menggelar Road to IMX: NMAA Great of Indonesia pada 7–8 Februari 2025. Sebagai penutup, akan digelar Road to IMX: LA Car Meet Up di KJRI Indonesia, Amerika Serikat, pada 16 November 2025.

Selain itu, untuk menjawab tingginya permintaan dari berbagai daerah, IMX juga akan menggelar Series IMX dengan skala yang tidak kalah meriah dari acara puncak di ICE BSD. Series IMX akan hadir di Semarang (Sam Poo Kong, 26 April 2025) dan Surabaya (PTC, 31 Mei–1 Juni 2025).

Acara puncak IMX 2025 akan berlangsung pada 10–12 Oktober 2025 di ICE BSD Hall 9–10, menghadirkan kemeriahan yang tidak boleh dilewatkan.

Tiket IMX sudah dapat dipesan melalui www.imx.events. (*)