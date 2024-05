Sukses Besar! Road to IMX 2024: Community Meet Up Mendulang Antusiasme Tinggi

Iklan

Info Event - Gelaran "Road to IMX 2024: Community Meet Up" sukses besar dengan mendulang antusiasme tinggi dari komunitas otomotif dan pengunjung umum. Lebih dari 70 komunitas otomotif memadati area outdoor Maxx Coffee Cempaka Putih, Holland Village, Jakarta Pusat, menjadikan acara ini sebagai wadah berkumpul, berbagi pengalaman, dan bertukar informasi seputar dunia otomotif.

Meski banyak komunitas otomotif yang hadir dari Jakarta, acara ini juga menarik partisipasi komunitas dari luar Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota lainnya. Roadshow series kali ini mengajak para komunitas untuk berpartisipasi dalam mempersiapkan IMX 2024 Big Bang yang akan digelar pada 4-6 Oktober 2024 di Hall 9 dan 10, Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD, Tangerang Selatan.

Kemeriahan acara ini didukung oleh co-sponsor seperti Pentaprima Paint, Omnitarra Sticker, dan Wetshine, serta mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif. Andre Mulyadi, IMX Project Director, menegaskan bahwa acara ini adalah upaya nyata NMAA untuk terus memberikan apresiasi dan dorongan terhadap komunitas otomotif di Indonesia, mengingat komunitas adalah salah satu pemangku kepentingan utama dalam industri otomotif.

Sepanjang acara, berbagai program menarik mempererat keakraban antar komunitas, termasuk Community Meet Up, Community Doorprize, dan Community Auction. Program-program ini tidak hanya memperkuat solidaritas, tetapi juga merayakan keberagaman dalam kancah industri modifikasi.

Gerry Immanuel, founder Indonesia Community, menyampaikan apresiasinya terhadap acara ini. "Kami dari Indonesia Community memberikan apresiasi dan hormat kepada NMAA yang terus memberikan wadah event bagi komunitas otomotif nasional melalui IMX. Komunitas otomotif selalu menjadikan IMX sebagai event tahunan yang wajib kami hadiri," ujarnya.

Co-sponsor seperti Pentaprima Paint, Omnitarra Sticker, dan WetShine memeriahkan acara dengan membuka booth mereka masing-masing. Pentaprima Paint menawarkan diskon produk 10-25% untuk produk Penta Oto Full System. Omnitarra Sticker menggelar promo DICE STICKER X OMNITARRA untuk pemasangan Full Body Wrap, lengkap dengan merchandise Turbo Bastard Wheels. WetShine menawarkan promo menarik untuk setiap pembelian produk selama acara berlangsung.

Live Progress Supergiveaway dan TBW Meetup

Gofar Hilman mengadakan Live Progress Supergiveaway dari salah satu mobil Supergiveaway IMX 2024, Gran Max 'GH Style', yang sudah dimodifikasi dengan gaya American style. Modifikasi ini menjadikan Gran Max tampil lebih gagah dan modern, serta menjadi daya tarik utama yang akan dipamerkan di Big Bang IMX 2024. Selain itu, deretan mobil modifikasi dari pengguna velg TBW Dashing memadati area venue mengikuti kegiatan TBW Meetup, menunjukkan campaign penggunaan parts aftermarket lokal yang sudah menjadi lifestyle baru.

Penjualan Tiket IMX 2024

Kesuksesan Road to IMX 2024: Community Meet Up semakin lengkap dengan dibukanya penjualan tiket gelaran Big Bang IMX 2024 'Road to The World' pada batch kedua. Harga Presale 2 menawarkan dua jenis tiket: 3 Days Pass seharga Rp150.000 untuk tiga hari kunjungan dan Daily Pass seharga Rp65.000 untuk satu hari. Tiket dapat dibeli secara mudah melalui laman web www.imx.events.

Jangan lewatkan keseruan agenda Roadshow IMX di kota-kota selanjutnya hingga gelaran Big Bang IMX 2024 pada 4-6 Oktober di ICE, BSD. Sampai jumpa di IMX 2024! (*)