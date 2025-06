IMX 2025 Surabaya Dipadati Ribuan Pengunjung

Iklan

Info Event - Surabaya kembali membuktikan diri sebagai poros penting dalam dunia modifikasi Indonesia. Rangkaian Road to Indonesia Modification & Lifestyle Expo (IMX) 2025: 8VOLUTION sukses digelar selama dua hari, 31 Mei–1 Juni 2025, di Surabaya Convention Center – Pakuwon Mall (PTC), dan disambut antusiasme luar biasa dari pecinta otomotif. Ribuan pengunjung memadati venue, dengan tiket terjual habis bahkan sebelum acara resmi berakhir.

Seremoni pembukaan yang berlangsung pada 31 Mei turut dihadiri oleh Erwin Indrianto, Deputi Hubungan Antar Lembaga PP IMI, mewakili Bambang Soesatyo, serta Ketua IMI Jawa Timur, Bambang Haribowo. Mereka memberikan dukungan penuh atas kontribusi IMX dalam mendorong industri kreatif otomotif Indonesia naik kelas.

“Semoga IMX 2025 Surabaya disambut hangat masyarakat. Harapannya, IMX bisa menjangkau lebih banyak kota dan terus membawa dunia modifikasi Indonesia ke panggung internasional,” ujar Erwin Indrianto dalam sambutannya.

Suasana acara penuh semangat, dengan komunitas dan pengunjung terlibat aktif dalam berbagai program. Dari edukasi hingga hiburan, IMX Surabaya tak hanya menjadi ajang pamer karya, tetapi juga barometer tren modifikasi Tanah Air. Hal ini disampaikan langsung oleh Project Director IMX sekaligus Founder NMAA, Andre Mulyadi.

“Surabaya membuktikan dirinya sebagai kota dengan semangat modifikasi yang luar biasa. Tiket ludes, die-cast diserbu habis, dan loading out pun penuh euforia. IMX tampil dengan atmosfer baru di sini,” ungkapnya.

Salah satu magnet acara adalah produk eksklusif Mini GT LBWK Kenmeri Ver.3 edisi ketiga yang hanya tersedia 1.500 unit dan bersertifikat resmi dari Liberty Walk—semuanya ludes diburu kolektor. Ajang IMX Auction juga menyedot perhatian dengan pelelangan die-cast bernomor seri cantik yang jadi incaran.

Tak hanya soal gaya, IMX 2025 juga menjadi ruang edukasi. Pengunjung antusias mengikuti coaching clinic interaktif dari para modifikator profesional yang membagikan pengalaman dan pengetahuan langsung dari lapangan. Program Sticker Raffle Pack juga menjadi favorit, menawarkan hadiah die-cast langka, velg, hingga merchandise eksklusif.

Sisi gaya turut mendapat sorotan lewat program IMX Lifestyle Magnet, yang memberi penghargaan kepada pengunjung dengan busana paling unik dan trendi—menegaskan posisi IMX sebagai pertemuan dunia otomotif dan lifestyle.

Dua talkshow inspiratif juga hadir dalam gelaran ini:

“Local Legends, Global Standards” – kisah modifikator lokal yang karyanya berstandar dunia.

“No Drama, Just Hustle” – kisah perjuangan kreator otomotif yang menembus industri dengan kerja keras.

Dua Mobil Terbaik Raih IMX Golden Ticket

Program paling dinanti, IMX Golden Ticket, kali ini dianugerahkan kepada dua mobil terbaik asal Surabaya: Toyota FT 86 milik Rizky dari HPRT dan Mustang GT 350 milik Josiah dari Thames70Garage. Ini merupakan kali pertama IMX Surabaya meloloskan dua perwakilan sekaligus ke panggung puncak IMX 2025.

Toyota FT 86 tampil mencuri perhatian dengan modifikasi menyeluruh: dari carbon engine bay, engine swap, modifikasi chassis, hingga detail interior-eksterior. Sementara Mustang GT 350 menampilkan hasil restorasi selama 8 tahun, dengan perhatian ekstrem terhadap detail dan gaya modifikasi yang berbeda dari peserta lain.

Kedua mobil ini akan mewakili Surabaya di panggung IMX 2025 puncak yang akan digelar pada 10–12 Oktober 2025 di ICE BSD, Hall 9–10.

Road to IMX 2025 Berlanjut Hingga Amerika

IMX 2025 memulai perjalanannya lewat Road to IMX: NMAA Great of Indonesia pada 7–8 Februari 2025, dan akan ditutup dengan Road to IMX: LA Car Meet Up di KJRI Indonesia, Amerika Serikat, pada 16 November 2025. Di dalam negeri, IMX Series juga hadir di Semarang (26 April) dan Surabaya (31 Mei–1 Juni) dengan skala dan kemeriahan setara acara puncak.

Untuk informasi lebih lanjut tentang IMX 2025 dan kegiatan lainnya, kunjungi www.imx.events. (*)