Hotel Aryaduta Bali Hadirkan Kampanye #RamadanSehat: Berbagi Kebugaran dan Kesehatan Selama Bulan Suci

Info Event - Hotel Aryaduta Bali meluncurkan kampanye #RamadanSehat, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk menginspirasi gaya hidup sehat selama bulan Ramadan. Sebagai bagian dari kampanye Tjakap Djiwa yang berlangsung sepanjang bulan April, Aryaduta menawarkan berbagai paket menginap yang disertai dengan aktivitas kebugaran dan pilihan makanan sehat di seluruh hotel dan pusat rekreasinya.

"Kami percaya akan pentingnya menjaga kebugaran dan kesehatan selama bulan puasa," ujar Arthur Situmeang, Group Director of Marketing and Communications Aryaduta Hotels. "Selama bulan Ramadan, Aryaduta akan menyediakan berbagai kegiatan kebugaran yang cocok untuk seluruh tamu. Selain itu, menu iftar atau sajian berbuka puasa dengan berbagai tema menarik dan harga yang terjangkau juga disuguhkan dan dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi sehat setelah seharian berpuasa."

Hotel Aryaduta Bali mengundang Anda untuk merasakan semangat Ramadan dengan promosi dan kegiatan eksklusif yang dirancang untuk membuat bulan suci ini benar-benar berkesan.

Paket "Ramadan Staycation" di Aryaduta Bali

Paket "Ramadan Staycation" menawarkan menginap satu malam di Kamar Deluxe termasuk sarapan atau sahur untuk dua orang. Para tamu juga akan menikmati prasmanan berbuka puasa untuk dua orang, dilengkapi dengan minuman sehat. Diskon 10% juga diberikan untuk layanan SPA. Dengan tambahan Rp 450.000 untuk 1 orang tambahan, paket ini ditawarkan dengan harga Rp 1.400.000 net per kamar, memberikan pengalaman tak terlupakan selama bulan Ramadan.

Promosi "Senja Berbuka" di Aryaduta Bali

Bergabunglah dengan promosi "Senja Berbuka" untuk malam yang penuh kehangatan dan kebersamaan. Nikmati beragam kuliner lezat dengan 6 pilihan takjil, 4 salad dan makanan pembuka, 2 sup, 10 hidangan utama, 4 sambal, 5 hidangan penutup, dan masih banyak lagi. Hanya dengan harga Rp 150.000 net per orang, promosi ini menjanjikan pengalaman bersantap yang tak terlupakan. Pilihlah menu makanan sehat dengan harga Rp 150.000++ per orang dan nikmati hidangan bergizi dan penuh cita rasa.

Sesi Yoga dan Kesegaran di Aryaduta Bali

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Para tamu dapat memulai hari mereka dengan sesi yoga saat matahari terbit yang menyegarkan. Dalam suasana Aryaduta Bali yang tenang, para tamu dapat menyatukan pikiran, tubuh, dan jiwa saat mereka menyambut hari baru dengan ketenangan dan kesadaran.

"Kami sangat senang dapat memberikan kesempatan kepada para tamu untuk merayakan Ramadan bersama kami dengan cara yang sangat istimewa. Paket Staycation Ramadan, Promosi Senja Berbuka, dan Sesi Yoga kami rancang untuk memberikan momen-momen kegembiraan, kebersamaan, dan refleksi selama bulan yang penuh berkah ini," kata RM Rendy Prapanca - General Manager Aryaduta Bali.

Aryaduta Bali adalah tujuan tepat untuk menginap ataupun bersilaturahmi sambil berbuka puasa dengan keluarga, teman, dan yang terkasih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket Ramadan dan iftar yang tersedia di unit Aryaduta terdekat, silakan kunjungi website resmi Aryaduta di www.aryaduta.com atau hubungi melalui Whatsapp (+62) 811-3960-8623 atau melalui email di info.bali@aryaduta.com. (*)