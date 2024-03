Menikmati Keajaiban Ramadan di ibis Styles Yogyakarta

Info Event - Menyambut bulan suci Ramadan 2024, ibis Styles Yogyakarta kembali menghadirkan promo spesial yang tidak boleh Anda lewatkan. Dari paket buka puasa hingga paket kamar selama bulan Ramadan, ibis Styles Yogyakarta menawarkan pengalaman tak terlupakan dengan tema "Ramadan Penuh Keajaiban".

Dengan harga Rp. 129.999 nett per orang, pengunjung dapat menikmati paket berbuka puasa All You Can Eat dalam bentuk buffet dan live cooking. Semua sajian mulai dari takjil, hidangan pembuka, hidangan utama, hingga hidangan penutup tersedia di sini. Menariknya, setiap pembelian paket "Ramadan Penuh Keajaiban" akan didonasikan sebesar Rp. 5000 untuk tujuan amal.

Bertempat di Skybar, rooftop ibis Styles Yogyakarta, pengunjung akan disuguhi pengalaman berbuka yang indah dengan panorama sunset yang mempesona. Chef Edi Ronadi dan timnya telah menyiapkan berbagai hidangan lezat di BBQ Stall, termasuk menu signature seperti US Short Plate Gyudon Beef, Chargrilled Whole Squid Porter, Ceteauw Lamb Briyani Rica, dan Mexican Iconic Sun-Dried Beef yang disajikan secara live cooking.

Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati berbagai macam kudapan lezat mulai dari appetizer, steamboat La Spana Soup, beragam pilihan main course, side dish, aneka pilihan BBQ sauce, serta sajian takjil dan dessert yang menggiurkan mata.

Dekorasi Ramadan Penuh Keajaiban akan menghadirkan nuansa komedi dengan berbagai spot parodi kehidupan yang dapat dinikmati oleh para tamu hotel maupun luar hotel. Selain itu, para pengunjung juga dapat menikmati berbagai games yang seru dan menarik sambil menunggu waktu berbuka bersama keluarga atau rekan.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

"Konsep Ramadan yang lucu dan berbeda setiap tahunnya dapat menciptakan momen yang dapat diingat, penuh berkah, harmoni, dan penuh kebahagiaan bersama keluarga ataupun rekan," ujar Marketing Communication ibis Styles Yogyakarta, Intania Arisanti.

Tidak hanya itu, setiap hari Jumat dan Sabtu, pengunjung juga dapat menikmati live music, serta berkesempatan memenangkan doorprizes menarik berupa voucher menginap di salah satu hotel Accor Indonesia, yang akan diundi setiap akhir minggu.

Selain promo buka puasa, ibis Styles Yogyakarta juga menawarkan special price untuk kamar, dimulai dari Rp. 650 ribu per malam untuk tipe kamar superior yang sudah termasuk dengan sarapan atau sahur, serta paket menikmati hidangan berbuka di Skybar.

Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, Anda dapat menghubungi nomor 0817-0307-8989. Jadikan bulan Ramadhan Anda lebih berkesan dengan memanjakan diri bersama ibis Styles Yogyakarta. (*)