Merayakan Ramadan Bersama Aryaduta Menteng: Pengalaman Kuliner Tak Terlupakan

Info Event - Ramadan telah tiba, menjadi waktu yang dinanti-nantikan untuk bersatu dengan keluarga, teman, dan orang-orang terkasih. Untuk merayakan momen berkah ini dengan cara yang istimewa, Aryaduta Menteng menghadirkan serangkaian pengalaman kuliner Ramadan yang menggugah selera di tiga restorannya yang berbeda.

JP Bistro Restoran: Berbuka Puasa dengan Keberagaman Kuliner

JP Bistro Restoran, yang terletak di lantai dasar sebelah lobby, mengundang Anda untuk merayakan iftar (berbuka puasa) dengan suasana klasik yang memikat. Restoran ini merupakan All Day Dining Restaurant yang menawarkan pengalaman kuliner istimewa dan pelayanan penuh perhatian. Dengan konsep All You Can Eat Buffet / Prasmanan, JP Bistro menyajikan puluhan pilihan hidangan mulai dari tradisional Nusantara, hidangan Western, hingga hidangan khas Timur Tengah yang menggoda lidah.

Dengan harga IDR 325.000 net per orang, Buy 3 Get 4, Anda dapat menikmati hidangan lezat seperti Baklava, Umali, Biryani, Kebab Shawarma, Mongolian Teppan Live Cooking, dan berbagai hidangan pasar Indonesia. Inilah kesempatan Anda untuk menghargai momen kebersamaan dalam suasana istimewa bulan Ramadan.

Ambiente Ristorante: Sentuhan Italia untuk Berbuka Puasa yang Berkesan

Ambiente Ristorante, restoran khas Italia dengan desain European Rustic, menawarkan suasana lifestyle dining yang nyaman di lantai M. Restoran ini menghadirkan hidangan terinspirasi dari Italia dan menyajikan pilihan mocktail dan cocktail inovatif. Selama Ramadan, Ambiente Ristorante memperkenalkan Diablo Pizza, menu baru yang akan memanjakan lidah Anda.

Tersedia paket All You Can Eat Buffet Khas Italia dengan harga IDR 400.000 net per orang. Untuk menciptakan pengalaman berbuka puasa yang lebih eksklusif, reservasi diperlukan dengan minimal 25 orang. Cocok untuk keluarga atau komunitas yang ingin menikmati suasana privat.

Shima Japanese Restaurant: Sensasi Berbuka Puasa ala Jepang

Shima Japanese Restaurant, yang telah melayani tamu sejak 1976, menawarkan pengalaman berbuka puasa dengan suasana Jepang orisinil. Di usianya yang hampir lima puluh tahun, Shima Japanese Restaurant tetap menjadi tempat favorit dengan hidangan khas Jepang yang autentik.

Dengan ragam menu mulai dari noodle counter, Japanese skewer, hingga teppanyaki, restoran ini menjanjikan sensasi berbuka puasa yang tak terlupakan. Ada juga ruangan private untuk Anda yang menginginkan ketenangan. Paket Iftar tersedia mulai dari IDR 740.000++ per orang, Buy 5 Get 6, memungkinkan Anda menikmati live cooking dari para chef dengan beragam hidangan, seperti Mesclun Salad, Udang Segar, Australian Beef Tenderloin, dan hidangan lezat lainnya.

Signature Lebaran Hampers: Hadiah Lebaran yang Penuh Kenangan

Aryaduta Menteng juga menawarkan Signature Lebaran Hampers, hadiah Lebaran yang sederhana namun berkesan. Hampers ini dirancang khusus dengan berbagai pilihan cookies yang dikurasi dengan cermat, mulai dari Nastar, Kastengel, hingga Polo-Nero khas Norwegia. Dengan harga IDR 600.000++ per hamper, Anda dapat memilih tiga jenis cookies sesuai selera.

Jangan lewatkan kesempatan untuk merayakan Ramadan yang bersinar bersama Aryaduta Menteng. Untuk reservasi atau pemesanan Lebaran Hampers, Anda dapat menghubungi kontak berikut:

Group Booking dan Lebaran Hampers: 0813-8888-3512

JP Bistro Restoran: 0851-7152-2352

Ambiente Ristorante: 0851-7315-2352

Shima Japanese Restaurant: 0851-6173-8600

Sambut bulan Ramadan dengan kelezatan dan kehangatan di Aryaduta Menteng, di mana setiap hidangan dan momen berharga. (*)