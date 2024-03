FORTUNE Indonesia Summit 2024 Membangun Sinergi Bisnis untuk Pertumbuhan Berkelanjutan

Iklan

Info Event - Tahun 2024 dimulai dengan semangat membangun sinergi bisnis yang tangguh dan berkelanjutan, menghadapi berbagai tantangan global yang kompleks. Dalam rangkaian perhelatan FORTUNE Indonesia Summit 2024, ribuan delegasi dengan semangat tinggi berkumpul pada tanggal 7 Maret 2024, di The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, untuk membahas isu-isu kunci yang menjadi fokus para pemimpin dan pengambil keputusan bisnis dalam menghadapi masa depan yang dinamis.

Tema Penting: Membentuk Masa Depan Bisnis

FORTUNE Indonesia Summit 2024 mengangkat tema penting yang menjadi sorotan para pemimpin bisnis, membahas strategi dan pandangan untuk membangun bisnis yang berdaya saing di era yang terus berubah. Acara ini diharapkan menjadi platform diskusi bagi para decision makers paling berpengaruh di Indonesia.

Cerita yang Menginspirasi

Salah satu sesi yang paling inspiratif adalah "The Stories That Matter", di mana Group CEO Tancorp, Hermanto Tanoko, dan Penyanyi, Isyana Sarasvati, berbagi cerita mereka. Hermanto Tanoko mengekspresikan perjalanan uniknya dalam membangun Tancorp, dari sebuah toko kecil menjadi perusahaan besar dengan berbagai lini bisnis. "Ketekunan, kerja keras, dan komitmen untuk memberikan nilai tambah masyarakat adalah kunci pertumbuhan Tancorp," ucap Tanoko dengan semangat.

Isyana Sarasvati juga membagikan perjalanan karirnya di industri musik Tanah Air. Dari penyanyi klasik hingga langkah yang lebih komersial, Isyana belajar bahwa keberanian dan adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk berkembang. Keberaniannya dalam mendirikan label musik sendiri untuk mendukung bakat muda Indonesia juga menjadi inspirasi bagi para pemimpin bisnis.

Kunci Sukses Menjadi Hebat

Dalam talkshow "What It Takes to Become Great", Founder Narasi, Najwa Shihab, dan Co-Founder and Managing Partner at East Ventures, Willson Cuaca, membahas kunci-kunci utama yang diperlukan untuk mencapai tingkat keunggulan yang tinggi dalam dunia bisnis yang kompetitif. Mereka menekankan pentingnya keberanian dalam mengambil risiko dan adaptasi terhadap perubahan sebagai kunci sukses di dunia bisnis yang dinamis.

Relevansi Nilai dan Keseimbangan

Pada sesi "Rebalancing of Value and Values", President Director & CEO of iForte & Protelindo Group, F. Aming Santoso, dan Aktris, Pengusaha, Aktivis Sosial, Cinta Laura, menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan bisnis dengan kepedulian terhadap nilai-nilai moral dan sosial. Mereka menekankan bahwa bisnis yang bertanggung jawab sosial dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat.

Aming menegaskan pentingnya integrasi nilai moral dan sosial ke dalam budaya perusahaan, sementara Cinta Laura mengedepankan komitmen pada kegiatan amal dan proyek sosial untuk mendukung pendidikan, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

Strategi dalam Bisnis Maritim

Sesi terakhir, "Maintaining a Growth Mindset in Maritime Business", membahas tantangan dan peluang di sektor maritim. Direktur Utama Pertamina Shipping, Yoki Firnandi, dan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Jodi Mahardi, membahas strategi untuk tetap mempertahankan pola pikir yang progresif dan adaptif dalam menghadapi dinamika bisnis di bidang tersebut.

Yoki Firnandi menyebutkan langkah proaktif Pertamina Shipping dalam memperkuat infrastruktur dan meningkatkan efisiensi operasional, serta mengembangkan kemitraan strategis dan berinvestasi dalam teknologi terbaru. Jodi Mahardi menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur, teknologi, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan di sektor maritim.

Penganugerahan Tokoh Bisnis dan Changemakers

FORTUNE Indonesia Summit 2024 ditutup dengan sesi penganugerahan FORTUNE Indonesia 40 Under 40, Businessperson of The Year, dan Change The World. Penghargaan diberikan kepada individu-individu yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam dunia bisnis dan sosial.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai jadwal acara FORTUNE Indonesia Summit 2024, Anda dapat mengunjungi website fortunesummit.fortuneidn.com atau mengikuti Instagram resmi @fortune.idn. Acara ini telah memberikan wawasan mendalam dan inspirasi bagi para pemimpin bisnis Indonesia dalam menghadapi masa depan yang dinamis. (*)