MUFFEST+ Media Viewing 2024: Mempersembahkan Tren Fesyen Muslim Terkini Indonesia

Info Event - Perhelatan fesyen muslim terbesar di Indonesia, Muslim Fashion Festival (MUFFEST)+, siap untuk kembali menyapukan keindahan dan inovasi dalam industri fesyen muslim pada tanggal 8-11 Agustus 2024 di Istora Senayan, Jakarta. Sebagai pemanasan menuju perhelatan utama, Road to MUFFEST+ 2024 telah sukses menggelar MUFFEST+ Media Viewing pada 1-3 Maret 2024 di Ice Palace Lotte Mall, Kuningan, Jakarta.

Dalam format yang berbeda dari yang biasa kita saksikan, MUFFEST+ Media Viewing bukan sekadar presentasi tren fesyen, tetapi sebuah pertunjukan teatrikal yang memukau. Dengan latar Ice Palace yang ikonik, 24 desainer dan brand fesyen muslim Indonesia mempersembahkan lebih dari 300 koleksi, mengusung tema "Indonesia As A Hub for Global Modest Fashion."

Lenny Agustin, National Chair Indonesian Fashion Chamber (IFC), menyatakan harapannya melalui perhelatan ini, "dapat menunjukkan kepada dunia bahwa industri fesyen muslim Indonesia memiliki potensi untuk berkembang secara global."

Acara ini menjadi ajang unik di mana desainer dan brand fesyen muslim mempresentasikan tidak hanya karya mereka tetapi juga cerita di balik setiap koleksi. Fashion editors dan fashion buyers dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk e-commerce, department store, reseller, hingga loyal customer, diundang khusus untuk merasakan pengalaman ini.

Ali Charisma, Advisory Board Indonesian Fashion Chamber (IFC), menjelaskan bahwa MUFFEST+ Media Viewing memberikan panggung yang setara kepada brand-brand rintisan yang berpotensi memberikan dampak positif pada industri fesyen dan lingkungannya, bahkan jika belum setenar brand besar lainnya secara komersial dan finansial.

Guruh Heriansyah, Chief Marketing Officer PT. Gemalindo Kreasi Indonesia, partner perdana dalam penyelenggaraan MUFFEST+ 2024, menyatakan antusiasmenya dan harapannya bahwa kehadiran Gemalindo Kreasi Indonesia dapat berkontribusi pada kemajuan tren fesyen Indonesia, menjadikan Indonesia sebagai pusat fesyen muslim dunia.

Rangkaian fashion presentation selama MUFFEST+ Media Viewing mencakup beragam gaya busana muslim, termasuk street wear, urban wear, dan evening wear. Mulai dari ALEZA, HijabChic, Hajeera, GIOMI, Yanti Adeni X WLOV, hingga Batik Chic by Novita Yunus, setiap desainer membawa tema unik dalam Fashion Parade I.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Hari kedua menampilkan Fashion Parade II dengan koleksi dari Rose.Ma.Lina X Sofie, Yoha, Hannie Hananto, Anggia Handmade, hingga Rosie Rahmadi x Shoes by TXTURE. Sementara itu, Fashion Parade III pada hari ketiga menampilkan karya LUNARPRINTEX Presents Althafunissa, NBRS, My Daily Hijab, Magdara, Motif Hawa, dan KursienKarzai. Acara ditutup dengan Fashion Parade IV, Road to JMFW 2025 Presents Pricilla Margie, ZM Zaskia Mecca, AM By Anggiasari, ZETA Privé, Buttonscarves X Kami., dan Brilianto.

MUFFEST+ Media Viewing 2024 menjadi mungkin berkat sinergi berbagai pihak, didukung oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Wardah Cosmetic sebagai Official Make up & Skin Care, serta sponsor seperti LUNARPRINTEX, YOU.C1000 sebagai Partner, dan Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) sebagai Event Partner.

Menariknya, LUNARPRINTEX, produsen kain atau tekstil, mendukung MUFFEST+ dengan menyediakan bahan baku tekstil bagi enam desainer yang berpartisipasi dalam acara ini. Cathrine Nicole, Owner LUNARPRINTEX, menyatakan bahwa mereka berupaya mengikuti perkembangan industri fesyen dan memberikan layanan produksi untuk brand yang ingin memulai produksi skala kecil.

Wardah Cosmetic, sebagai Official Make up & Skin Care, terus konsisten mendukung MUFFEST+. Rizkia Putri Januari, Public Relations Manager Wardah Decorative, menegaskan komitmen Wardah dalam mendukung kemajuan industri modest fashion di Indonesia.

Dengan semangat sinergi dan keragaman yang diusung, MUFFEST+ Media Viewing 2024 membuka tirai keindahan dan cerita di balik tren fesyen muslim Indonesia. Sebuah panggung di mana kreativitas, inovasi, dan keunikan dari para desainer dan brand fesyen muslim bersinar. (*)