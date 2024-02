Konser Novo Avor di Jakarta : Malam Magis Penuh Melodi

Iklan

Info Event - Siapkan diri untuk malam yang memukau karena Novo Amor, seniman indie-rock dan folk asal Wales, bersiap memulai tur 2024-nya dan akan konser di Jakarta, Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2024, suara magis Ali Lacey akan mengisi Basket Hall Senayan, GBK, Jakarta, dan menciptakan pengalaman yang memikat bagi para penggemar musik.

Dengan dukungan dari Ismaya Live, tiket untuk Novo Amor Live di Jakarta dimulai dari Rp 650.000 (belum termasuk Pajak Pemerintah 15% dan Biaya Admin 5%). Penjualan tiket sudah dimulai sejak 17 Juli 2023 tahun lalu di ismayalive.com/tickets.

Perjalanan musikal Novo Amor dimulai sebagai proyek pribadi, seolah menjawab luka hati. Namun, dengan kejutan yang tak terduga, Ali Lacey menemukan sesuatu yang begitu mendalam dan memuaskan sepanjang perjalanan tersebut.

Beberapa tahun yang lalu, Ali menghabiskan musim panas di tepi danau yang dikelilingi oleh pepohonan evergreen di upstate New York. Pengalaman ini menjadi inspirasi untuk album debutnya, 'Birthplace' (2018). Kemudian, ia melanjutkan dengan 'Cannot Be Whatsoever' (2020) yang diciptakan di sebuah rumah di Cardiff yang menjadi bagian rumah dan bagian studio.

Nikmatilah suara mimpis dan melodi yang memikat Novo Amor pada 2 Maret 2024 di Basket Hall Senayan, GBK, Jakarta. Konser Ali Lacey dijanjikan akan membawa penonton ke dunia melankolis yang unik, menciptakan malam yang akan dikenang. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menjadi bagian dari perjalanan musik magis ini. Dapatkan tiket Anda segera dan siap-siaplah untuk merasakan melodi yang menggetarkan jiwa Novo Amor secara langsung di Jakarta. (*)