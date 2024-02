Iklan

Info Event - Aryaduta Bali memperkenalkan pengalaman bersantap baru dengan peluncuran promosi "All You Can Eat Dimsum" di PAON Restaurant. Promo ini dapat dinikmati setiap hari Minggu di bulan Februari mulai pukul 17:00 hingga 21:00. Nikmati waktu 90 menit tanpa batas untuk menikmati dimsum sepuasnya hanya dengan Rp 150.000 net per orang.

Perjalanan kuliner ini menjanjikan perpaduan cita rasa tradisional dan kontemporer yang lezat, yang dikurasi dengan cermat oleh para maestro kuliner Aryaduta Bali. Hidangan utama prasmanan meliputi Dimsum Kukus: Hakao, Pangsit Ayam Udang, Ceker Ayam, Gyoza Ayam dan Udang, Lumpia Kulit Tahu, Ayam Bachang, Edamame Kukus, Beef Ci Cong Fan. Dimsum Goreng: Bola Kepiting, Pangsit Telur dan Daun Bawang, Guo Tie Goreng. Sup & Bubur Panas: Sup Ayam dan Jagung, Bubur Cina. Hidangan Manis: Onde Onde, Bubur Cha Cha, Kue Keranjang, Es Lengkeng, Lengkeng. Saus/Bumbu: Saus Wijen, Saus Cocolan Cabai Cina, Saus XO, Saus Kacang Hitam Pedas, Saus Cocolan Cabai Plum, Saus Asam Manis. Bagi Anda yang mencari pengalaman bersantap yang lebih personal, Aryaduta Bali menawarkan menu a la carte yang menarik mulai dari Rp 35.000 net per porsi.

“Setiap dimsum di menu All You Can Eat kami merupakan bukti dari seni ketepatan, di mana keseimbangan tekstur dan rasa yang lembut menciptakan sebuah simfoni untuk lidah. Dari kesempurnaan Hakao yang lembut hingga kenikmatan Fried Guo Tie yang renyah, komitmen Aryaduta Bali terhadap kesempurnaan kuliner terpancar di setiap gigitan, menjanjikan perjalanan rasa yang melampaui yang biasa, memastikan bahwa setiap tamu menikmati perpaduan yang menyenangkan dari bahan-bahan premium dan nilai yang luar biasa di setiap hidangan". kata RM Rendy Prapanca, General Manager - Aryaduta Bali.

Informasi lebih lanjut dan reservasi, silakan Whatsapp 0811-3960-8621 atau melalui email ke fb.akb@aryaduta.com. (*)