Spada Project Gelar Event Woogie Palooza Pop up Market Mom, Kids & Pets di One Satrio

Info Event - Spada Project akan menggelar event Woogie Palooza di One Satrio, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari hingga 28 Januari 2024 mendatang. Ini merupakan ke sekian kalinya Spada Project menggelar Woogie Palooza.

Namun demikian, gelaran Woogie Palooza cukup berbeda dibandingkan dengan event lain yang pernah digelar sebelumnya oleh Spada Project. Menurut Selarashita, Founder dan Leader Project dari Spada Project, Woogie Palooza merupakan acara yang dikemas menarik dengan mengusung tema “Mom, Kids & Pets”. Ada beberapa alasan dipilihnya One Satrio sebagai venue dari gelaran Woogie Palooza kali ini.

“Kami memilih One Satrio di Jakarta Selatan karena One Satrio merupakan salah satu kawasan bisnis di Jakarta yang cukup sibuk dan strategis karena dikelilingi oleh area residensial dan juga pusat bisnis yang memungkinkan untuk dikunjungi oleh masyarakat yang beraktifitas di kawasan Mega Kuningan. Kami berharap dengan adanya Woogie Palooza di One Satrio akan menarik banyak massa untuk saling berinteraksi dan mendapatkan produk produk yang diinginkan” jelas Selaras

Woogie Palooza sendiri merupakan suatu gelaran event yang memadukan exhibition dengan ragam aktifitas menarik yang sangat bisa dinikmati oleh para pengunjung. Woogie Palooza sendiri memiliki visi dan campaign khusus untuk mensupport local brand mom kids & pets serta mengajak semua orang untuk berkarya dengan beberapa workshop yang ada di Woogie Palooza seperti Clay Painting, Flower Arrangement, Perfume Making, Meronce, Double Function Perfume, Recycled Mask Painting, serta mengadakan Dog Eating Competition.

Spada Project sendiri menargetkan akan ada 3.000 – 7.000 pengunjung yang akan hadir dan menikmati gelaran Woogie Palooza kali ini. Spada Project juga akan menyajikan experience yang berbeda dari exhibition lainnya yang pernah diadakan. Dengan menggandeng One Satrio sebagai venue untuk gelaran Woogie Palooza kali ini, Spada Project yakin Woogie Palooza akan memiliki segmentasi yang menarik dan memiliki tempat tersendiri dihati para pengunjung.

Para pengunjung juga nantinya bisa mengeksplor berbagai macam produk produk Mom, kids & pets yang berjumlah 17 booth. Woogie Palooza bisa anda kunjungi di One Satrio, Mega Kuningan, Jakarta Selatan pada tanggal 26 Januari hingga 28 Januari 2024 mendatang.