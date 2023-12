Gamers to Gamers Festival 2023 Manjakan Para Pecinta Game Tanah Air

Iklan

Info Event - Setelah meraih sukses dengan edisi perdana di tahun 2022, Gamers to Gamers Festival (G2G) kembali menggebrak di penghujung tahun ini. Festival gaming terbesar di Indonesia ini memukau ribuan pecinta game selama dua hari, 9-10 Desember 2023, di Thamrin Nine Ballroom Jakarta.

Dibawakan oleh The Lazy Media dan didukung oleh creativeintel, Gamers to Gamers (G2G) memberikan pengalaman event gaming yang seru dan menjadi tempat bagi para developer game lokal untuk memamerkan karya mereka kepada komunitas game di Tanah Air.

Seiring berkembangnya dunia game Tanah Air, G2G Festival 2023 hadir sebagai wadah untuk mengapresiasi kemunculan developer lokal berbakat dengan judul-judul memukau seperti Dreadout dan A Space for The Unbound yang berhasil mendapat perhatian dunia. Hal ini mendorong Thamrin Nine Ballroom, Jakarta dan mahakaX melalui creativeintel untuk lebih mendukung para developer lokal dengan menggelar Gamers to Gamers Festival bersama The Lazy Media.

Chief Creative Officer (CCO) mahakaX dan Founder creativeintel, Ishak Reza, menyatakan, "Ini bukan hanya langkah kita untuk mendorong perkembangan industri gaming Tanah Air, tetapi juga bentuk konkret dari dukungan kami terhadap para pengembang game di tanah air. Dengan kolaborasi ini, kami harap menciptakan pengalaman baru yang tak terlupakan bagi para pengunjung acara. Dengan bersama-sama menjalin kerja sama yang kuat, kita dapat mengangkat industri game tanah air ke puncak kesuksesan dan menyemarakkan inovasi di setiap langkahnya."

G2G Festival 2023 menawarkan beragam aktivitas seru, mulai dari exclusive game showcase oleh developer game lokal, insight industri yang dihadiri oleh para ahli gaming, community event, pertunjukan musik, hingga experiential area yang memungkinkan pengunjung menikmati instalasi game-game favorit mereka.

Tidak hanya itu, keceriaan G2G Festival 2023 akan diramaikan oleh The Lazy Game Awards 2023 yang akan dipandu oleh founder The Lazy Media, Rivaldo Sutanto, dan Soni Ardiyanto. Para game developer juga turut memeriahkan acara tersebut, di mana beberapa judul game internasional maupun lokal akan bersaing untuk meraih gelar terbaik di hari penganugerahan game dari The Lazy Media.

Rivaldo Sutanto, co-founder dari The Lazy Media, menyampaikan, "G2G Festival 2023 kembali dengan skala yang lebih besar dari sebelumnya. Kami siap membawakan The Lazy Game Awards 2023 dengan wajah-wajah baru dari game developer Tanah Air yang siap menyajikan acara yang lebih seru."

Dengan tema Japan District, G2G Festival 2023 mengajak para pengunjung untuk merasakan pengalaman unik bertema kota Jepang. Rivaldo Sutanto menjelaskan, "Kami berharap G2G Festival kali ini memberikan pengalaman yang berbeda dan unik bagi para pecinta game di Tanah Air."

Salah satu daya tarik G2G Festival 2023 adalah adanya marketplace di mana pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan ribuan hadiah gratis dari sponsor, game developer lokal, maupun internasional. Hadiah-hadiah tersebut dapat diperoleh dengan mengikuti berbagai quest yang disediakan di berbagai booth di G2G Festival.

The Lazy Monday, yang turut andil dalam Gamers to Gamers Festival 2023, meningkatkan skala acaranya dengan menambah kapasitas peserta yang datang, menambah barang game yang bisa didapatkan dari quest, dan mendatangkan lebih dari 20 developer game Indonesia. Mereka membawa konten-konten eksklusif hanya di G2G Festival 2023. (*)