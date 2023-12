Seribu Wisudawan LSPR Institut Siap Serbu Pasar Kerja

Iklan

Info Event – LSPR Institute of Communication & Business (LSPR Institute) melantik 1.146 wisudawan siap serbu pasar kerja dan bersaing dalam dunia usaha dan dunia industri. Prosesi pelantikan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2023 di The Ritz Carlton Pacific Place Jakarta. Tahun ini LSPR Institute melantik 225 wisudawan magister, 779 wisudawan strata satu reguler, 127 wisudawan pendidikan jarak jauh. Di antara mereka ada 13 wisudawan berkebutuhan khusus dari Lembaga Pelatihan Keterampilan London School Beyond Academy (LSBA). Hal ini merupakan komitmen LSPR Institute dalam menjadi Kampus Inklusi ramah berkebutuhan khusus.

Dr. (H.C) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, FIPR selaku Founder & CEO menyampaikan “LSPR Institute juga berkomitmen menjadi kampus yang mengimplementasikan ESG (Environmental, Social dan Governance) dengan menekankan bidang yang berfokus pada bidang sosial seperti kesetaraan gender, inklusivitas. Terkait isu lingkungan, LSPR juga menerapkan pengurangan sampah plastik dan kertas, dan akan menggunakan kendaraan listrik. Seluruh Civitas dihimbau dan diterapkan pengumpulan tugas serta tugas akhir atau skripsi dalam bentuk digital.”. Hal ini diharapkan dapat mengurangi dampak perubahan iklim dan mendorong praktik berkelanjutan.

Prita menambahkan, “Sebagai Institusi Pendidikan, LSPR Institute juga berkomitmen melakukan riset dan pengabdian masyarakat yang berdampak positif untuk lingkungan, sosial dengan melibatkan komunitas. Serta penerapan pendekatan ekonomi sirkular dengan membantu dan memberdayakan UMKM untuk berkembang”.

Dr. Andre Ikhsano, selaku Rektor menyampaikan “Pendidikan tinggi adalah investasi jangka panjang, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat dan negara. Kualitas lulusan merupakan tolok ukur utama keberhasilan sebuah perguruan tinggi. LSPR Institute berkomitmen untuk terus memberikan wadah pendidikan yang bermutu dan menciptakan lulusan yang siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Adanya kolaborasi antara perguruan tinggi dan juga dunia industri menjadi peluang besar untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dunia kerja, meningkatkan peluang kesuksesan karir bagi mahasiswa, dan mendukung perkembangan industri secara keseluruhan.”

Selain itu, Andre menambahkan “Penting bagi kami untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan kami agar dapat memastikan bahwa kualitas lulusan selalu terjaga. LSPR Institute terus berupaya untuk senantiasa beradaptasi dengan perkembangan terkini di dunia pendidikan dan pasar kerja sehingga lulusan LSPR Institute tetap relevan dan mampu bersaing di tingkat global. Tentu semua pihak terlibat dalam proses pendidikan, baik dosen, mahasiswa, maupun pihak administrasi, dan seluruh pemangku kepentingan memiliki peran yang sangat penting dalam mencapai tujuan ini.”

Dalam wisuda ini, LSPR memberikan apresiasi kepada Wisudawan Terbaik dari setiap program studi Strata Satu, Pendidikan Jarak Jauh Strata Satu dan Strata 2. Adapun pemilihan Wisudawan Terbaik berdasarkan penilaian nilai akademik, nilai non akademik, dan penilaian wawancara.

Momentum bersejarah ini menghadirkan Budi Arie Setiadi selaku Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia menjadi salah satu pembicara utama dan juga merupakan orangtua dari salah satu wisudawan Broadcasting & Digital Media Communication.

Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi menyampaikan dalam sambutannya, "Dengan adanya disrupsi teknologi, kemajuan teknologi memerlukan pendekatan dialog kebudayaan yang intensif. Kecepatan Indonesia menjadi negera maju tergantung dari sumber daya manusia. Diharapkan Wisudawan LSPR dapat mengembangkan dan memaksimalkan kreatifitas untuk dapat memajukan bangsa dan negara."

Ari Kartika sebagai perwakilan Alumni Batch I Public Relations LSPR yang kini sudah menjabat sebagai Kepala Divisi Marketing Korporasi dan Digital Perumnas menyampaikan sambutannya. “Saya sebagai Alumni angkatan pertama sangat bangga dengan pencapaian dan perkembangan LSPR yang kini sudah memiliki program Doktor.”

Peran dosen juga sangat penting dalam membentuk karakter lulusan. Ari menambahkan“LSPR juga memiliki banyak dosen praktisi yang handal dibidangnya, sehingga kita bisa berdiskusi langsung dengan pakarnya, dan mengimplementasikannya, tidak lupa jejaring/networking yang luas yang bisa didapatkan saat berkuliah di LSPR, tentu ini sangat bermanfaat di dunia kerja". (*)