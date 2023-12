Web3 IDNFT On Campus di UPN 'Veteran' Yogyakarta

Iklan

Info event- IDNFT, komunitas NFT dan Web3 terbesar di Indonesia baru saja menggelar acara "Web3 IDNFT On Campus" di Kampus UPN ‘Veteran’ Yogyakarta. Acara ini bertujuan untuk mengedukasi dan menginspirasi para mahasiswa tentang potensi teknologi NFT, Web3, blockchain dan aplikasinya di pasar aset digital kepada para mahasiswa.

Web3 IDNFT On Campus UPN ‘Veteran’ Yogyakarta ini berlangsung pada 22 November 2023, di salah satu kampus bergengsi Yogyakarta, yang berlokasi di Ruang Seminar, Fakultas Ekonomi Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Acara ini mempertemukan para ahli terkenal, professional industri, masyarakat umum, dan mahasiswa yang tertarik dengan teknologi blockchain dan De-Fi juga hadir turut memeriahkan acara ini.

Acara Web3 on Campus dengan UPN Veteran Yogyakarta ini memiliki dua topik utama. Topik yang pertama adalah Pengenalan Industri Web3 oleh PINTU sebagai program partner dan topik kedua membahas mengenai Revolusi Industri Digital Terdesentralisasi: Menggali Potensi Industri Web3, Blockchain, Crypto, dan NFT. Acara tersebut dimeriahkan oleh Ilham Trierasyidi (Community Specialist PINTU), Budi Santosa (Founder IDFNT), Yanuar (Lead Dev Factor DAO), dan Suleman (CO-Founder OFFCHAIN Chapter Yogyakarta) selaku narasumber yang ahli di bidang Industri Web3, begitu pula dengan Tempo.co sebagai media partner acara kali ini.

Selama acara berlangsung, para peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam serangkaian sesi menarik dan diskusi panel yang dipimpin oleh para ahli di bidangnya. Acara Web3 on Campus Universitas UPN Veteran Yogyakarta dibuka oleh moderator acara untuk yang mengenalkan sedikit tentang materi apa saja yang akan dibawakan oleh para narasumber. Dilanjut dengan penjelasan para narasumber mengenai pengenalan Web3, Blockchain, Crypto, NFT, dan De-Fi. Kemudian, sesi dilanjut dengan penjelasan lebih dalam mengenai Decentralized Finance (De-Fi) yang begitu populer di kalangan mahasiswa akuntansi saat ini oleh Yanuar (Lead Dev Factor DAO).

Tak hanya itu, para narasumber juga memaparkan tentang potensi dan perkembangan industri Web3 terutama Decentralized Finance (De-Fi), tantangan yang akan dihadapi ketika memasuki industri Web3, dan adopsi NFT di Industri Web3 pada era sekarang, isu seputar crypto, Web3, dan lain sebagainya. Para narasumber pun memberikan penjelasan tentang cara memasuki dunia Decentralized Finance (De-Fi), peluang, dan saran serta tips & trik agar mahasiswa akuntansi dapat memanfaatkan teknologi De-Fi. Dimeriahkan ditutup dengan sesi tanya jawab antar mahasiswa sebagai peserta acara dengan narasumber, membuat acara ini semakin menyenangkan dan peserta mendapatkan wawasan baru dari narasumber dan peserta lainnya.

"Kami sangat senang dapat membawa Web3 IDNFT On Campus ke UPN Yogyakarta," kata Budi Santosa (Founder IDFNT). "Teknologi Blockchain memiliki kekuatan untuk mengubah industri dan memberdayakan individu, dan acara ini memberikan mahasiswa dengan pengetahuan yang berharga dan kesempatan berjejaring di bidang yang berkembang pesat ini."

Antusiasme peserta terhadap acara dapat terlihat dalam semangat mereka untuk menghadiri acara ini. Semangat tersebut semakin meningkat ketika para narasumber memperkenalkan serba-serbi NFT terutama De-Fi, bagaimana cara memasuki dunia De-Fi, bagaimana membangun potensi dalam diri dalam mengembangkan De-Fi, serta keuntungan yang akan didapatkan ketika terjun dalam dunia De-Fi. Bisa dilihat peserta begitu antusias terkait topik De-Fi bahkan sudah ada beberapa yang mulai berkecimpung dalam dunia De-Fi.

Staf dan mahasiswa UPN Veteran Yogyakarta juga memberikan respon positif terhadap program Web3 IDNFT on Campus. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peserta yang berencana untuk berpartisipasi dalam program akademi dan kontes NFT. Adanya program akademi dan kontes NFT memberikan kesempatan kepada peserta untuk berjejaring dengan para profesional industri, berpartisipasi dalam sesi interaktif, dan belajar tentang tren dan perkembangan terbaru dalam ruang blockchain dan NFT.

Program Web3 on Campus ini akan berlangsung hingga akhir tahun 2023. Dimana Desember 2023 Web3 On Campus akan ada di Universitas Andalas, Padang. Pengajuan kerjasama dengan IDNFT di Web3 On Campus silakan hubungi hi@idnft.id. (*)