KIG LIVE Memperkenalkan Kolaborasi Menarik dan Jajaran Artis Terbarunya

Info Event - KIG LIVE, sebuah perusahaan promotor konser yang baru saja berdiri pada tahun 2023 menggelar sebuah konferensi pers yang berlangsung hari ini (20/9) di South Great Hall, POS BLOC Jakarta. Dalam kesempatan ini KIG LIVE, yang merupakan bagian dari OHP Group, memperkenalkan kolaborasi menarik mereka dan menghadirkan beragam jajaran artis terbaruNYA.

Konferensi pers ini menampilkan beberapa pembicara kunci, di antaranya adalah Rendra R. Saputra (CEO KIG LIVE), Jimmy Saputro (CEO OHP - perusahaan induk KIG LIVE), Indra Kurniawan (Artist Curator KIG LIVE), dan Kaesang Pangarep (Founder GK HEBAT).

"Jajaran artis kami untuk tahun 2023 adalah kombinasi yang sangat dinamis dari berbagai artis papan atas internasional," ungkap Rendra R. Saputra, CEO KIG LIVE. "Untuk fase kedua lineup kami, kami akan menghadirkan iKON, grup energik asal Korea Selatan, Ok Taecyeon, seorang idol K-pop terkenal yang juga seorang aktor, dan tidak ketinggalan Morrissey, penyanyi-penulis lagu legendaris dari Inggris. Ini adalah jajaran artis yang pastinya akan membuat para penggemar musik sangat antusias menyambut pertunjukan-pertunjukan kami yang akan datang."

Selain itu, konferensi pers ini juga menekankan komitmen KIG LIVE untuk mendorong kolaborasi dalam industri musik. Salah satu sorotan utama adalah kemitraan antara KIG LIVE dan GK HEBAT untuk pertunjukan solo iKON.

Kaesang Pangarep, Founder GK HEBAT, sangat bersemangat tentang kolaborasi ini dan berkata, "Saya sangat tertarik ketika kesempatan kolaborasi dalam konser besar, terutama dengan grup sebesar iKON, datang kepada kami. Kesempatan seperti ini bukanlah hal yang datang setiap hari, jadi kami sepenuhnya mendukungnya dari awal. Dengan kolaborasi ini, kami bertujuan membuat pertunjukan menjadi lebih menyenangkan dan istimewa bagi penggemar. Kami yakin bahwa dengan kolaborasi ini, semua pihak dapat menggabungkan ide-ide segar mereka dan menciptakan acara yang benar-benar unik dan menarik."

Tema acara ini, yang berjudul "From Seoul to London: Conversation About Music Icons," mengajak peserta untuk menjalani perjalanan trans-kontinental melalui kekuatan musik. Diskusi utama difokuskan pada daya tarik musik dalam menyatukan orang dari berbagai latar belakang dan budaya yang berbeda, serta merayakan kekuatan musik sebagai bahasa universal yang dapat mempersatukan kita semua.

Rendra R. Saputra mengakhiri, "Kami yakin bahwa kolaborasi adalah cara terbaik untuk merayakan persatuan. Kolaborasi ini membawa bersama individu-individu dari berbagai latar belakang dan keahlian yang berbeda, yang pada gilirannya memupuk rasa persatuan dan tujuan bersama. Kurasi artis yang beragam dari KIG LIVE mencerminkan impian kami untuk menggabungkan berbagai suara, gaya, dan budaya di bawah satu atap. Bagi kami, ini bukan sekadar tentang musik, tetapi juga tentang pengalaman live show yang megah."

Selama konferensi pers, promotor juga memberikan waktu untuk menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan yang sering diajukan oleh para penggemar mengenai setiap pertunjukan, menjadikan acara ini sesi yang interaktif dan informatif.

Selain itu, KIG LIVE juga memberikan gambaran singkat tentang rencana mereka untuk tahun 2024, yang mencakup bocoran mengenai konser-konser mendatang, rencana ekspansi, dan potensi penyelenggaraan festival-festival yang menarik. (*)