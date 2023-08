Menparekraf Apresiasi Kolaborasi Ronan Keating dengan Putri Ariani

Iklan

Info Event - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penyelenggaraan konser penyanyi dunia Ronan Keating yang berlangsung pada 18 Agustus 2023 di Jakarta.

Penampilan Ronan Keating ini adalah untuk yang kesekian kalinya di Jakarta. Pelantun "If Tomorrow Never Comes" itu juga sudah beberapa kali berkolaborasi dengan musisi tanah air. Seperti Judika, Rossa, Delon, juga Raisa.

Menparekraf mengapresiasi promotor Warna Warni Entertainment, Colors Asia Live, dan VOffice Entertainment, yang kembali sukses berkolaborasi untuk menciptakan event dengan mengundang artis-artis mancanegara dan mempertemukan mereka dengan musisi kebanggaan tanah air.

Menparekraf berharap dalam kunjungannya ke Indonesia, Ronan Keating juga dapat mengunjungi beberapa destinasi sekaligus ikut mempromosikan pariwisata tanah air.

Ronan Keating mengaku sangat antusias untuk dapat bertemu dengan penggemarnya di Indonesia. Ia selalu mendapat sambutan yang hangat dari para fans di Indonesia. Penyanyi kelahiran 3 Maret 1977 itu mengatakan dirinya bersama Boyzone sudah datang ke Indonesia sejak tahun 1994-1995 dan selalu disambut dengan hangat.

"Sambutan yang saya terima dari semua orang sangat spesial. Karenanya saya selalu senang untuk kembali ke Indonesia, Jakarta, untuk bernyanyi," kata Ronan Keating.

Ronan Keating mengaku sangat antusias berkolaborasi dengan Putri Ariani. Ia mengetahui Putri Ariani ketika mendapat golden buzzer di ajang America's Got Talent beberapa waktu lalu.

" Saya sudah beberapa kali tampil dengan musisi Indonesia, dan saya menilai Putri memiliki suara yang indah (bak malaikat) dan saya sangat terhormat bernyanyi bersamanya di atas panggung," ujar Ronan Keating. (*)