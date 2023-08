Sambut Kemerdekaan, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris Banjir Promo

Iklan

Info Event - Memasuki bulan Agustus, rakyat Indonesia sudah disibukkan dengan persiapan menyambut kemerdekaan hingga aneka dekorasi khas tujuh belas-an. Dalam rangka menyambut dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI Ke -78, Hotel Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris meluncurkan promo bertajuk Semarak Kemerdekaan yang menawarkan potongan harga untuk menginap hingga aneka makanan dan minuman bertema merah putih selama bulan Agustus.

Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris merupakan hotel yang tepat bagi Anda yang ingin berwisata ke Kota Yogyakarta atau sekedar ingin bersantai bersama keluarga. Fasilitas lengkap dan lokasinya yang strategis serta dekat dengan Malioboro menambah nilai plus hotel ini.

“Bagi Anda yang ingin Staycation bersama keluarga atau sedang dalam perjalanan Dinas, pada periode 17-20 Agustus dapat langsung menikmati harga khusus untuk menginap di Deluxe Room dengan diskon langsung 17%, sehingga tamu cukup membayar Rp 647.400,nett saja” Terang Desy Hartanti, Asisstant Director of Sales Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris. Room Promo Salebration Independence Day tersebut sudah termasuk sarapan untuk dua orang, Free Welcome drink dan juga Free satu box Pizza Merah Putih. Promo kamar ini dapat langsung dipesan mulai dari 1 Agustus 2023.

Selain promo menginap, Kimaya Sudirman Yogyakarta by Harris tentunya juga memberikan promo Food and Beverage. Food and Beverage dengan sentuhan Merah Putih akan menemani Anda di sepanjang bulan Kemerdekaan ini. Mulai Dari Pizza Merah Putih, Raspberry parfait hingga Es Dawet Merah Putih dapat pengunjung nikmati mulai 1 Agustus 2023 di Coconut Club Restaurant dan Kimaya Bar&Lounge. “Ketiga menu tersebut wajib Anda coba, untuk range harga mulai dari Rp 28.000,-nett hingga Rp 145.000,-nett saja” jelas Mino, Food and Beverage Manager lebih lanjut.

Informasi lebih lanjut dapat hubungi +62 274 580930 atau WA ke +62 81 328741448/082127229669. (*)