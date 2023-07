Iklan

Info Event - Hotel Ciputra Semarang adalah hotel kelas atas yang terletak di lokasi strategis di pusat kota Semarang sehingga sangat cocok dikunjungi sebagai pilihan tempat untuk berlibur bersama keluarga. Saat ini mereka menyediakan berbagai pilihan menu bakar-bakaran yang dapat dinikmati sepuasnya di tepi kolam renang. Mengusung tema All You Can Eat BBQ by The Pool , paket ini ditawarkan seharga Rp 189.000,-net per orang untuk makan malam terdiri dari pilihan vegetarian, ikan, daging sapi, ayam, aneka seafood, hidangan pembuka selera makan, makanan penutup dan berbagai jus dan buah-buahan segar.

Paket BBQ Dinner ini dapat dinikmati setiap hari Jumat malam pukul 18.00 hingga 22.00 WIB. Program ini selain bertujuan untuk menghibur para tamu hotel supaya tidak jenuh selama menginap di Hotel Ciputra Semarang, namun juga untuk mengajak masyarakat umum menikmati malam akhir pekan mereka di kawasan Simpang Lima yang menjadi destinasi unik bagi masyarakat Semarang untuk menikmati indahnya panorama Kota Semarang di malam hari.

“Hotel Ciputra Semarang berkomitmen untuk menciptakan suasana makan malam istimewa, sambil menikmati berbagai hidangan dan pemandangan gemerlap malam kota Semarang dan ditemani dengan hiburan musik. Promo ini hadir untuk menjawab keinginan penikmat barbeque untuk dapat menikmati barbeque berkualitas di kota Semarang yang disajikan di ruang terbuka.” komentar Erny Kusmastuti selaku General Manager Hotel Ciputra Semarang.

“Sebagai hotel yang terhubung langsung dengan Mall yaitu Mall Ciputra Semarang, tentu Hotel Ciputra Semarang menjadi pusat perhatian bagi tamu yang akan menghabiskan akhir pekan maupun masa liburan. Banyak sekali yang bisa di eksplore untuk memenuhi kebutuhan tamu. Terdapat keuntungan potongan harga juga bagi tamu yang menginap di beberapa tenant Mall Ciputra Semarang. Kami berharap agar tiap pengunjung yang datang ke Semarang, akan merasa kurang lengkap tanpa bermalam di Hotel Ciputra Semarang.” tambahnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kualitas pelayanan yang prima dan fasilitas yang baik menjadi salah satu strategi kunci keberhasilan tim pemasaran kami, di samping sistem komunikasi yang terbuka dan mudah di akses yang didukung sepenuhnya oleh tim yang inovatif dan kreatif, menekankan dalam pelayanan pribadi untuk melebihi harapan tamu.

Baca Juga: Bersantap BBQ Sepuasnya di Hotel GranDhika Setiabudi Medan

Untuk informasi dan reservasi mengenai promo di atas, silahkan datang langsung ke Hotel Ciputra Semarang, atau menghubungi nomor telepon 024 – 8449888 atau hotline 085173100600. (*)