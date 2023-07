Novotel Jakarta Cikini Hadirkan Pengalaman Menginap dengan 5 rangkaian Kebugaran Paling Holistik di Jakarta

Iklan

Info Event – Musim liburan tahun ini Novotel Jakarta Cikini memperkenalkan pengalaman menginap yang unik. Serangkaian rencana perjalanan menginap yang berfokus pada kesehatan dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan tamu yang ingin meningkatkan pengalaman kebugaran mereka. Your time to experience Wellness akan membuka pengalaman menginap Anda di salah satu hotel paling strategis di kawasan wisata perkotaan Cikini.

Pengalaman ini menggabungkan berbagai pilihan perawatan kebugaran dan kesehatan, termasuk kardio, resistensi, relaksasi, dan meditasi untuk melengkapi perjalanan kesehatan Anda. “Misi kami adalah untuk memberikan serangkaian kegiatan kebugaran melalui kerjasama kami dengan Alaya Spa, Wellness Inc, Anytime Fitness Cikini, dan RowdyBox Indonesia dengan tujuan memaksimalkan pengalaman liburan agar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran para tamu,” ujar Sunardi Song, General Manager Novotel Jakarta Cikini.

Perjalanan kesehatan Anda dimulai di sini! - Sambutan minuman selamat datang yang disiapkan bartender di Gourmet Bar untuk membuka perjalanan kebugaran ini. Kemudian, sesampainya di dalam kamar tamu akan disuguhkan dengan nuansa meditasi yang intim dengan aplikasi Calm yang disediakan secara gratis ke kurasi konten yang mampu membantu para tamu mengalami tidur yang lebih baik, menurunkan stress dan kecemasan. Tidak hanya itu, para tamu juga dapat menikmati pengalaman pijat di dalam kamar dengan memanfaatkan kredit voucher senilai Rp 100.000 dari Alaya Spa.

“Dengan layanan spa di dalam kamar, tamu yang menginap tidak perlu lagi beranjak ke luar kamar untuk memanjakan diri, mereka dapat langsung menghubungi bagian resepsionis kami untuk memesan layanan ini”, tambah Novel Karundeng selaku Marketing Communications Executive Novotel Jakarta Cikini.

Tidak sampai disitu saja, para tamu yang ingin merasakan pengalaman olahraga kardio, ataupun resistensi dapat menikmati fasilitas gratis satu kali akses ke Anytime Fitness Cikini dan RowdyBox pertama di Indonesia yang merupakan program kebugaran berbasis olahraga boxing yang dikemas dengan konsep ala “Fight Club Meet Night Club” (Pertarungan tinju dalam klub malam) di mana latihan boxing dilakukan dengan latar musik layaknya sebuah klub malam berlokasi di Menara BTPN, Podium level 3.

Sebagai pelengkap dan penyempurna perjalanan kebugaran ini, Novotel Jakarta Cikini juga bekerja sama dengan Wellness Inc, menghadirkan kelas meditasi, konseling, pemeriksaan aura dan tingkat kecemasan. Tamu dapat menikmati potongan harga 10% untuk setiap kelas meditasi di Wellness Inc yang berlokasi di Plaza Indonesia, GoWork Level 5.

Seluruh rangkaian pengalaman wellness di Novotel Jakarta Cikini dalam Paket Your time to experience Wellness dapat dinikmati hinggsa 30 Desember 2023 mulai dari harga Rp 1.080.000++ termasuk Sarapan gratis untuk 2 orang dewasa, serta diskon 10% bagi keanggotaan Accor Plus. Para tamu dapat langsung memesan paket ini melalui https://all.accor.com/promotions-offers/package-offers/owm011126-001-novotel-jakartacikini.id.shtml (*)