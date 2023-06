G.H. Universal Hotel Bandung: Liburan Bulan Madu ala Eropa Tanpa Harus Ke Eropa

Iklan

Info Event - Terletak di kawasan sejuk Bandung Utara, G.H. Universal Hotel menawarkan pengalaman liburan bulan madu yang tak terlupakan tanpa harus pergi ke Eropa. Dengan arsitektur bergaya Renaissance dan suasana romantis, hotel ini mampu membawa tamu merasakan pesona Eropa.

Bagi pasangan yang ingin mengabadikan momen bulan madu di hotel ini, G.H. Universal Hotel menawarkan paket "Honeymoon Vibes" mulai dari Rp 2.999.000 nett. Paket ini mencakup menginap satu malam di kamar Deluxe King dengan pemandangan kolam renang, serta makan malam pribadi di balkon.

Selain paket akomodasi, hotel ini juga menyediakan dua paket makan malam spesial: Romantic Dinner dan Candle Light Dinner. Dengan harga 1.750.000 nett, paket-paket ini termasuk set menu untuk pasangan, dekorasi meja yang romantis, dan sebotol anggur untuk menambah suasana romantis.

Bagi yang menginginkan pengalaman makan malam yang lebih pribadi, tamu dapat memilih paket Romantic Dinner di Chapel of the Angel dengan harga Rp 3.500.000 nett. Paket ini mencakup makan malam pribadi di kapel, set menu makan malam untuk pasangan, dekorasi meja pribadi, buket bunga, sebotol anggur, boneka beruang, dan pelayan pribadi.

Abadikan momen berharga dalam suasana romantis ala Eropa di G.H. Universal Hotel. Untuk melakukan pemesanan, tamu dapat mengunjungi website hotel di www.ghuniversal.com atau menghubungi nomor telepon 022 - 2010388. Alternatifnya, dapat pula menghubungi melalui WhatsApp di nomor 08992221888 atau mengikuti akun Instagram @ghuniversalhotel.

Sebagai tambahan informasi, G.H. Universal Hotel baru-baru ini meraih penghargaan bergengsi dari Trip Advisor, termasuk peringkat ke-4 dalam kategori "Best of The Best: Hotel Paling Luar Biasa di Dunia" dan peringkat ke-17 dalam kategori "Best of The Best: Hotel Mewah di Asia." Penghargaan ini merupakan kebanggaan tersendiri, karena hanya sedikit hotel di Indonesia yang mendapatkan pengakuan sebesar ini.

Penghargaan ini menjadi motivasi bagi para staf hotel untuk terus memberikan pelayanan yang luar biasa kepada para tamu. Diharapkan penghargaan yang diterima akan semakin mengukuhkan G.H. Universal Hotel sebagai destinasi rekomendasi untuk liburan bulan madu di Bandung. (*)