FOMBEX 2023: Pameran Kebutuhan Ibu, Bayi dan Tumbuh Kembang Anak Menuju Generasi Emas Indonesia

Iklan

Info Event - Selaras dengan terus meningkatnya kebutuhan keluarga dalam mendapatkan ragam produk dan jasa terbaik untuk perawatan kesehatan ibu dan anak, PT Debindo Global Expo menggelar pameran terpadu ragam kegiatan paralel bertajuk “Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2023, di ICE BSD tanggal 5-9 Juli 2023.

FOMBEX merupakan terobosan baru yang memberikan kesempatan bagi peserta pameran dan pengunjung untuk berinteraksi secara langsung dalam suasana yang nyaman, menyenangkan, dan bermanfaat. Acara ini berlangsung selama 5 hari dengan konsep sebagai destinasi event yang dirancang sebagai "The Comforting Place for Mom and Baby to Every Needs". FOMBEX 2023 memberikan kenyamanan bagi masyarakat, terutama mereka yang berasal dari kawasan residensial dan komersial Jabodetabek. Selain itu, tersedia fasilitas khusus untuk ibu hamil dan ibu menyusui agar mereka dapat tetap merasa nyaman dan menjaga kebugaran selama mengunjungi pameran.

Baca Juga: Cara Ukur Tumbuh Kembang Anak untuk Cegah Stunting

Menurut Bintang Novi dari PT Debindo Global Expo, FOMBEX 2023 merupakan pilihan terlengkap bagi para ibu dan anak, dengan partisipasi dan dukungan dari penyedia produk dan jasa terkemuka di Indonesia. Pameran ini menawarkan solusi lengkap dengan harga terjangkau dalam memenuhi kebutuhan ibu dan anak. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati acara yang menghibur dan edukatif seperti kegiatan aktivasi, talkshow, dan bazaar. Beberapa kegiatan aktivasi yang menarik antara lain photo competition, fashion show, dan children coloring contest yang mendorong kreativitas dan bakat anak-anak.

FOMBEX 2023 menampilkan ragam produk terbaik dari 9 kategori, termasuk Baby Essentials & Bedding, Early Learning & Education, Nursing & Growth Supplies, Hygiene and Healthcare Supplies, Baby & Kids Wear, Maternity Wear, Baby Gear, Travel Equipment & Toys, Pregnancy Technologies, dan Maternity Photography & Videography.

Beberapa merek terkenal yang turut hadir di FOMBEX 2023 adalah Buds dari Singapura dan CryoCord dari Malaysia yang menawarkan layanan teknologi terkemuka dalam penyimpanan tali pusar bayi. Selain itu, juga terdapat berbagai merek terkemuka dunia seperti Sugar Baby, Gea Baby, Sebamed, Buds Organic, dan Pure yang menyediakan perlengkapan dan perawatan untuk bayi dan anak-anak.

Baca Juga: Mengenal Naskah Kuno dan Manuskrip Melalui Pameran The Story of Centhini

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

FOMBEX 2023 didukung oleh beberapa rumah sakit ternama di Indonesia, antara lain RSIA Bunda, Brawijaya Hospital & Clinic, RS Mitra Keluarga Gading Serpong, dan RSIA Bina Medika. Pengunjung dapat berkonsultasi langsung dengan dokter yang terpercaya mengenai program dan teknologi terbaru dalam perawatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak. Dukungan dari rumah sakit mitra menjadikan FOMBEX 2023 semakin lengkap dalam memenuhi kebutuhan ibu hamil dan menyusui.

Pameran FOMBEX 2023 juga memberikan kontribusi penting dalam menyiapkan generasi emas Indonesia dengan menampilkan ragam produk berkualitas untuk perawatan kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita. Produk-produk ini tidak hanya berperan dalam lingkup lokal, tetapi juga di tingkat regional dan nasional. Kawasan ICE BSD - Tangerang Banten, tempat diadakannya pameran, merupakan salah satu kawasan residensial dan komersial yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat di Indonesia. Selain itu, kawasan ini juga dikenal sebagai basis industri dan niaga perusahaan-perusahaan kelas dunia. Di samping itu, kawasan ini juga merupakan tujuan rekreasi keluarga dan merupakan tempat tinggal bagi mayoritas penduduk keluarga muda dan produktif.

Penyelenggaraan FOMBEX 2023 bertepatan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan berbagai produk untuk ibu dan bayi. Kesehatan keluarga merupakan bagian dari program prioritas pemerintah dalam pengembangan sektor kesehatan, di mana kesehatan ibu hamil, menyusui, dan balita menjadi kunci penting dalam menyiapkan generasi calon pemimpin dan penerus bangsa Indonesia. (*)