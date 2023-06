Kolaborasi untuk Akselerasi Industri Kreatif di Indonesia Comic Con Pop Asia 2023

Iklan

Info Event – Panorama Media tahun ini memutuskan untuk membuat acara Indonesia Comic Con dua kali dalam setahun untuk mendukung perkembangan industri kreatif. Ajang yang pertama akan digelar pada tanggal 23-25 Juni 2023, di Jakarta Convention Center dengan nama Indonesia Comic Con Pop Asia 2023. Acara selebrasi ini dipersembahkan untuk para penggemar sejati pop culture dari dunia komik, mainan, video games, board games, film, musik, dan juga gaya hidup. Tema Pop Asia ini yang akan membuat acara Indonesia Comic Con kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya, karena untuk suasana, partisipan, dan konten acara kali ini akan lebih mengarah ke budaya Asia.

Melihat dari perkembangan dunia industri kreatif, Direktur Panorama Media, Royanto Handaya mengatakan, “Sudah waktunya Panorama Media juga step up the game dengan membuat Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 dengan konsep yang lebih ditingkatkan, bukan hanya dalam segi edukasi tapi juga segi entertainment.” Hal ini juga dapat terwujud karena kolaborasi yang dilakukan dalam Indonesia Comic Con Pop Asia. Kolaborasi dalam dukungan seperti dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dan Kementrian Perdagangan, dan juga Pemprov DKI Jakarta. Beberapa kolaborasi lainnya dilakukan di antara lainnya bersama BRI sebagai Official Mobile Banking Partner, Nu Green Tea sebagai Official Drink Partner, Sony sebagai Official Gaming Partner, dan juga Sharp dan Crystaline sebagai Brand Partnership, dan masih banyak lainnya dalam acara Indonesia Comic Con Pop Asia.

Memang sudah menjadi sebuah impian Indonesia Comic Con untuk bisa terus meningkatkan industri kreatif di Indonesia, maka dari itu ini adalah tahun pertama di mana Indonesia Comic Con akan mengadakan Artist Convention. Artist Convention adalah acara edukasi untuk para pelaku industri kreatif di mana kami mengundang para mahasiswa/i dan para kreator untuk dapat mendengarkan dan belajar mengenai industri kreatif dari narasumber yang sudah mempunyai pengalaman yang cukup lama dalam bidang tersebut. Tidak hanya dalam sisi edukasi, “Tahun ini juga adalah tahun pertama di mana kami membuat konsep konser di mana para pengunjung bisa menikmati musik hasil kreasi anak bangsa maupun International,” kata Andita Tirtawisata selaku Project Manager Indonesia Comic Con. Beda hal dengan Artist Convention yang tidak dipungut biaya, Konser akan dikenakan biaya lebih yang sudah termasuk dengan biaya masuk Indonesia Comic Con Pop Asia 2023.

Seluruh pengisi acara di dalam konser akan juga melakukan jumpa temu di panggung yang dapat dinikmati oleh para pengunjung yang membeli tiket general. Pengunjung juga dapat jumpa temu dengan bintang komikus, vtuber, cosplayer dan DJ lokal maupun internasional. Selain jumpa temu, Indonesia Comic Con juga menjadi salah satu ajang untuk melakukan brand activation dari produk maupun perfilman. Pada edisi kali ini akan ada beberapa brand yang akan melakukan activation seperti Petualangan Sherina 2, Ultraman, Kuncing Hitam, Periplus, Beyondtopia, dan Rexus, di mana tentunya aktivasi ini dapat disaksikan oleh para pengunjung dengan masing-masing keunikan dan juga keseruan acara dari setiap brand. Indonesia Comic Con Pop Asia juga memberikan kesempatan untuk para brand dapat melakukan talent scouting dan juga para pengunjung untuk melakukan portfolio review. “Kami berusaha untuk menyeimbangkan antara sisi entertainment dan juga sisi edukasi dalam dunia industri kreatif di Indonesia Comic Con Pop Asia ini dapat terus meningkatkan pertumbuhan para pelaku industri kreatif di Indonesia,” kata Andita Tirtawisata.

Kolaborasi

Tahun ini adalah tahun pertama Indonesia Comic Con diadakan selama tiga hari, dengan begitu ruang kolaborasi yang terbentuk lebih luas dan berbagai macam. Beberapa kolaborasi yang dilakukan bukan hanya dalam acara panggung, tapi juga ada program rangkaian acara Indonesia Comic Con secara keseluruhan. Pada kesempatan ini, Disparekraf berkolaborasi dengan Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 untuk menjadi salah satu rangkaian program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka merayakan Ulang Tahun Jakarta yang ke-496. Kolaborasi ini dilakukan dalam bentuk dukungan pembuatan pavilion yang diisi oleh para kreator-kreator di DKI Jakarta untuk bisa menunjukan hasil karya-karyanya kepada para pengunjung dan juga memperluas exposure hasil karyanya. Tidak hanya Disparekraf, tapi juga Kementrian Perdagangan yang juga akan mempunyai pavilion untuk membantu perkembangan industri kreatif agar dapat bisa mengekspor karya-karya Indonesia ke luar negeri.

Kementerian Pergadangan bekerjasama dengan Asosiasi Komik Indonesia dalam mengkurasi studio-studio di dalam pavilion Kementrian Perdagangan. Rizqi R Mosmarth, Sekretariat Jendral Asosiasi Komik indonesia mengatakan, “Kolaborasi antara AKSI dan juga Kementrian Perdagangan adalah suatu gerakan besar untuk para komikus di Indonesia, di mana hal ini dapat memberikan semangat untuk para komikus terus berkarya karena akan ada banyak program dan juga kesempatan untuk terus berkembang.” Kolaborasi yang akan diadakan di dalam Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 adalah menjadi suatu langkah dari Kementrian Perdagangan untuk dapat memajukan industri kreatif di Indonesia. Langkah ini adalah suatu bukti bahwa memajukan industri kreatif bisa dari berbagai macam bentuk dan cara dan dapat dimulai dari suatu kolaborasi.

Bukan hanya berkolaborasi dengan kementerian dan komunitas, Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 juga berkolaborasi dengan beberapa pemain komik dari penerbit, studio, dan juga secara individual. Bryan Valenta, Co-founder Beyondtopia juga berkata, “Saya berharap kolaborasi dengan Beyondtopia dengan Indonesia Comic Con juga dapat bisa meningkatkan terus ke-solid-an komunitas para komikus sehingga dapat bisa terus memperkenalkan hasil karya anak bangsa sampai ke Internasional.” Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 juga menerapkan sistem kolaborasi untuk seluruh pilar-pilar Indonesia Comic Con yang lainnya, seperti bersama Sony, Unipin, dan Arcanum dalam pilar gaming, Sacca Production dalam pilar mainan/toys, Pioneer dalam pilar musik, Provaliant dalam pilar film / movies, dan juga CLAS:H dalam pilar cosplayer.

“Dunia cosplayer ini mempunyai antusiasme yang terus meningkat dari para masyarakat. Hal ini tentunya bagus dalam segi budaya dan juga kreativitas,” ucap Emi Takeya, Produser CLAS:H, PT Takeya Consulting. World Cosplay Championship juga menjadi salah satu highlight acara di Indonesia Comic Con, karena pesertanya adalah pemenang dari beberapa daerah yang akan kembali ditandingkan untuk mencari juara satu. Pemenang akan dikirimkan ke Jepang untuk lanjut bertanding membawa nama Indonesia. Pertandingan yang diadakan di Indonesia Comic Con Pop Asia 2023, dimulai dari untuk charity, fun competition, sampai untuk acara Internasional adalah suatu bentuk upaya dari Indonesia Comic Con untuk terus mengembangkan industri kreatif Indonesia.

Panorama Media berharap kolaborasi yang dilakukan di Indonesia Comic Con Pop Asia 2023 dapat mengakselerasi perkembangan industri kreatif sehingga Indonesia semakin dikenal oleh banyak negara karena hasil karya-karya Indonesia yang penuh dengan keanekaragaman dan juga kreativitas. “Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam kolaborasi ini, kami yakin dengan kolaborasi ini dapat meningkatkan terus industri kreatif di Indonesia,” tutup Royanto Handaya.

Bintang Tamu

Untuk pencinta perfilm-an, Petualangan Sherina 2 akan melakukan movie campaign “The Boys From Petualngan Sherina 2” yang akan dihadiri oleh Mira Lesmana sebagai produser, Riri Riza sebagai Director, dan juga Derby Romero dan Randy Danishta yang akan membahas film Petualangan Sherina 2 yang akan segera tayang.

Untuk pencinta cosplayer, Indonesia Comic Con menghadirkan tiga international cosplayer, Xiaoyukiko, Hikarin, dan Reika, dan juga lokal cosplayer Rian CYD dan Yumaki. Selain guest, Indonesia Comic Con juga membuat zoning cosplayer yang nantinya juga akan ikut serta dalam acara Indonesia Comic Con.

Untuk pencinta vtuber, Indonesia Comic Con menghadirkan empat vtuber ternama dari Hololive Indonesia, Airani Iofifteen, Anya Melfissa, Kurenji Ollie, dan Vestia Zeta, dan vtuber dari Maha5 yaitu Andi Adinata, Alia Adelia, Hera Garalea, Ririsu Mavveine, Mero Merodi, dan Daisy Ignacia.

Untuk pencinta komik, Indonesia Comic Con menghadirkan komikus ternama yaitu Fajar Hadria Putra ,Archifriend, dan Hendry Prasetya. Beyondtopia juga menghadirkan Bryan Valenza, Gerrie Gastony, Alti Firmansyah, Yusuf Idris, Arif Numbo, Rahmat Handoko, Ian Waryanto, Sami Basri, Aris Naka, Chis Arieswenda. Selain itu juga hadir serial komik Maghfirare, Mice Cartoon, serta Elektrichka yang akan segera launching di Indonesia Comic Con.

Sementara para pencinta musik di Indonesia Comic Con akan dimanjakan dengan beberapa DJ lokal dan Internasional, DJ Ribeat dari Orutaku, Redshift, DJ H.L.D.N, DJ Yochi, dan DJ Yamarashi, Weird Genius, dan juga DJ Ryu. Indonesia Comic Con juga menghadirkan beberapa penyanyi internasional yaitu May’n, Rica Matsumoto, aLf, Darlim, dan juga penampilan dari Syncro Wotagei yang akan meramaikan acara After Dark Concert Indonesia Comic Con Pop Asia 2023.

Tiket Masuk

Indonesia Comic Con, mempunyai beberapa tiket kategori yang dimulai dari harga Rp200.000 per hari untuk regular, harga Rp175.000 per hari untuk cosplayer reguler, harga Rp550.000 untuk VIP cosplayer, harga Rp1.000.000 untuk harga VIP General. Untuk tiket VIP ini dapat dinikmati untuk tiga hari dengan mendapatkan beberapa keuntungan lainnya, akan tetapi tidak termasuk akses ke dalam After Dark konser. Tiket After Dark konser dimulai dengan harga Rp650.000 per hari untuk Gold Area, dan Rp750.00 per hari untuk Diamond Area. Bagi pengunjung yang ingin menikmati keseluruhan acara dan selama tiga hari bisa membeli tiket Ultimate Access di harga Rp2.500.000. Harga tiket After Dark konser dan juga Ultimate Access sudah termasuk tiket masuk general Indonesia Comic Con, dan untuk seluruh harga tiket sudah termasuk pajak dan platform fee. Tiket hanya bisa dibeli di Official Ticketing Partner kami Konser.co.id. (*)